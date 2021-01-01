لسفر آمن بالمركبة.. “المرور” يؤكد على 5 متطلبات ضرورية قبل بدء الرحلة

بلادي- الرياض :

شددت الإدارة العامة للمرور، على 5 متطلبات ضرورية، يجب التأكد منها وذلك قبل السفر بالمركبات أثناء الرحلات الطويلة.

وأوضحت الإدارة أنه يجب التأكد من متطلبات السلامة قبل السفر بالمركبة، ووجود كل التجهيزات اللازمة والتي تتضمن، التحقق من أحوال الطقس قبل تحديد موعد الرحلة، كما يجب أخذ قسط كافٍ من النوم قبل الرحلة وفترات استراحة أثنائها.

وأضافت أنه يجب التأكد من جودة الإطار الاحتياطي وتوافر أدوات تغييره ومن وجود حقيبة الإسعافات الأولية، واستخدام خرائط الطرق لاختيار الطريق الأنسب، كما يجب فحص المركبة جيداً قبل السفر والتأكد من مصابيحها وعجلاتها ونظام مكابحها.