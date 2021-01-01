بلادي- الرياض :
شددت الإدارة العامة للمرور، على 5 متطلبات ضرورية، يجب التأكد منها وذلك قبل السفر بالمركبات أثناء الرحلات الطويلة.
وأوضحت الإدارة أنه يجب التأكد من متطلبات السلامة قبل السفر بالمركبة، ووجود كل التجهيزات اللازمة والتي تتضمن، التحقق من أحوال الطقس قبل تحديد موعد الرحلة، كما يجب أخذ قسط كافٍ من النوم قبل الرحلة وفترات استراحة أثنائها.
وأضافت أنه يجب التأكد من جودة الإطار الاحتياطي وتوافر أدوات تغييره ومن وجود حقيبة الإسعافات الأولية، واستخدام خرائط الطرق لاختيار الطريق الأنسب، كما يجب فحص المركبة جيداً قبل السفر والتأكد من مصابيحها وعجلاتها ونظام مكابحها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لسفر آمن بالمركبة.. “المرور” يؤكد على 5 متطلبات ضرورية قبل بدء الرحلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.