“المرور” يضبط أكثر من 3 آلاف ‏مركبة مُخالِفة بالوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

بلادي- الرياض :

ضبطت الدوريات التابعة للإدارة العامة للمرور، 3203 ‏مركبات مُخالفة بالوقوف في الأماكن المُخصصة للأشخاص ‏ذوي الإعاقة، بمختلف مناطق المملكة.

وأوضح “المرور” أن رصد تلك المخالفات جاء ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنھا التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.

ودعا المرور، الجميع من مواطنين ومقيمين للحرص على الالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.