رئيس هيئة تقويم التعليم يوضح سبب إلغاء السنوات التحضيرية في الجامعات

بلادي- الرياض :
أوضح رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب حسام زمان، سبب إلغاء السنوات التحضيرية في الجامعات، مشيراً إلى أن الهيئة وضعت سيناريوهين أمام الجامعات بشأن هذا الأمر، بعد دراسته كثيراً.
وبيّن زمان خلال حديثه في برنامج “بودكاست سقراط”، أن الهيئة ظهر لها من خلال تلك الدراسة وجود هدر تعليمي ومالي كبير في هذا الباب، موضحاً أن السيناريوهين التي وضعتهما الهيئة هما إلغاء السنة التحضيرية، أو الاعتماد على برامج تحضيرية مُتخصصة لبعض الكليات حسب الاحتياج.
ولفت إلى أن الهيئة رصدت نجاح تجارب بعض الجامعات في هذين النموذجين، ومن ثم طرحت الأمر أمام الجامعات لتقرر ما يناسبها، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن الهيئة ليست صاحبة قرار في ذلك، لكنها تدرس فقط وتطرح السيناريوهات.
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