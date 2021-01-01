نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام المكاتب الهندسية منصة إحكام في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في منصة إحكام يشترط على المواطن إثبات ملكية العقار من خلال أحد المكاتب الهندسية المعتمدة من الهيئة العامة لعقارات الدولة. حيث يقدم المكتب الهندسي المستندات التي تثبت ملكية العقار للحصول على الموافقة النهائية من منصة إحكام العقارية. تتمثل هذه المستندات في احداثيات العقار، الرفع المساحي للعقار، رسم كروكي للموقع.

ومن المتوقع أن تشهد منصة إحكام العقارية إقبال كبير من مواطنين المملكة، كما أشارت إليه الهيئة العامة لعقارات الدولة، تزامنا مع إطلاق احكام الالكترونية. إذ تشير إحصائيات الهيئة إلى أن مساحة هذه العقارات تتجاوز 50 مليون م٢ يسكنها المواطنين بدون وثائق تملك عقار.

المكاتب الهندسية في منصة إحكام

وفرت منصة إحكام الإلكترونية قائمة المكاتب الهندسية المعتمدة للتسهيل على المواطن. ويتم الاستعلام عن المكاتب الهندسية في منصة إحكام بإتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط منصة إحكام.

الضغط على أيقونة المكاتب الهندسية.

اختر المنطقة التابع لها.

قم باختيار مدينة العقار.

اضغط على الاستعلام عن المكاتب.

تظهر أمامك قائمة تشمل المكاتب المعتمدة، العناوين، أرقام الجوالات.

لا يتم قبول أي طلب بدون الحصول على المستندات من المكاتب المعتمدة فقط.

تم إطلاق منصة إحكام الإلكترونية العقارية لبدء استقبال طلبات المواطنين لتملك العقارات. على أن يتم استقبال الطلبات ابتداء من يوم الأحد الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠.

خطوات التسجيل في منصة إحكام ١٤٤٢

تسجيل الدخول في منصة احكام تملك العقارات عبر إتباع الخطوات التالية: