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عمر شويل - جدة ضوابط حساب المواطن، بعد إعلان المملكة العربية السعودية علي برنامج حساب المواطن للمواطنين السعوديين، وذلك دعم مخصص للمواطنين في ظل الظروف الراهنة، أكد القائمون علي حساب المواطن السعودى على عدم صلاحية أو عدم الحق لأي بنك من البنوك السعودية أو الجهات التمويلية المعينة بتنفيذ قرار صرف الدعم الخاص ببرنامج حساب المواطن بخصم أي استحقاقات أو استقطاعات، حيث أكدوا أن ليس لأي جهة تمويلية الحق بخصم أي استقطاعات تحت أي مسمي كان سواء التزامات لدي الجهة أو غيرها اوأو سواء تحت مسمي أقساط شهرية من المواطن.

الاجراءات التي يجب اتبعها في حالة خصم أي استقطاعات

وقال المسئولون إنه في حالة خصم مستحقات من برنامج حساب مواطن أول أمر يجب أن يتبع هي رفع شكوى ضد الجهة التمويلية أو البنك المعين بتنفيذ البرنامج، وترفع الشكوى ضد الجهة لدى البنك المركزى السعودى. وذلك في إطار الحفاظ علي حقوق المواطنين السعوديين المستفدين بهذا الدعم.

شروط الحصول علي برنامج حساب المواطن

ومن أجل صرف هذا الدعم تحت إطار برنامج حساب مواطن تم وضع عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم للدعم حتي يمكنه الاستفادة من هذا الدعم، والشروط عبارة عن الآتي: