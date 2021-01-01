نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الاهلي بدون تحويل راتب للمواطنين والمقيمين في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل الاهلي بدون تحويل راتب، وهو احد البنوك الهامة داخل المملكة العربية السعودية الذي يقدم عدد من التمويلات المصرفية المختلفة، ويعتبر تمويل الاهلى الشخصي بدون تحويل راتب احد الخدمات المصرفية التي تهم العديد من الأشخاص داخل المملكة، ويقدم البنك الاهلى السعودي عدد من القروض المختلفة ومن أهمها تمويل بدون تحويل راتب بنك الاهلى، ويقدم هذا التمويل لكل الأشخاص داخل الأراضي السعودية سواء مواطنين سعوديين أو مقيمين، ومن مميزات البنك الاهلى التجاري هو سهولة الخدمات المصرفية المقدمة من تسهيلات مصرفيه أو فترة سداد كبيره، وأيضا يتميز البنك بتقديم خدمات إلكترونية للعملاء منها حاسبة التمويل الشخصي البنك الاهلى، حيث من خلال هذه الخدمات يمكن معرفة قيمة القرض وأيضا التعرف على الأقساط المتبقية، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف اكثر على خدمة اخرى وهى تمويل الاهلى بدون تحويل راتب.

تمويل الاهلي بدون تحويل راتب

هناك عدد من الأشخاص داخل المملكة يبحثون عن تمويل شخصى بدون تحويل راتب، ولكن هناك شركات ترفض هذا الأمور ولهذا جاءت بعض البنوك لتقديم خدمة تمويل بدون تحويل راتب وعلى راسهم البنك الاهلى، وجاء ليقدم لهؤلاء الأشخاص تمويل بدون تحويل راتب بنك الاهلي، وكما وضحنا أن البنك يقدم تسهيلات كبيره في سداد تمويل الاهلى بدون تحويل راتب، ووضع شروط محدده من اجل الحصول على التمويل الشخصي، وسوف نتعرف على هذه الشروط في السطور القادمة.

شروط قروض البنك الاهلى السعودي

يجب أولا أن يكون العميل من موظفي القطاعات سواء قطاع عام أو قطاع خاص.

المستفيد السعودي لا يقل راتبه عن 3000 ريال، و للعماله الوافدة عن 4000 ريال.

فترة العمل للسعوديين لا تقل عن شهر ولا تقل على ثلاث اشهر لغير السعوديين.

المتقدم لا يقل عن 18 عام، ولا يزيد عن 60 عام عند تسديد اخر قسط.

لابد من تحقيق الشروط التي يطلبها البنك من العميل.

مميزات البنك الاهلى التجاري

كما وضحنا أعلي المقالة أن هناك عدد من المميزات التي تقدم لجميع العملاء، منها تسهيلات في السداد أو فترة كبيره لتسديد القرض، وسوف نتعرف علي كل هذه المميزات بالتفصيل.

يتم خصم العمولة إذا تم السداد في فترة 6 شهور. هناك ميزه هامه جدا وهى اعفاء الأقساط الشهرية في حالة العجز التام. احتساب نسبة عمولة منخفضه في حالة السداد فترة اكتر من 6 شهور. سهولة الاجرائات الخاصة للحصول على تمويل بدون تحويل راتب بنك الاهلى.

يسعى البنك الاهلى السعودي إلى تقديم افضل الخدمات إلى كل عملائه، وهو من اهم البنوك داخل المملكة التي تقدم عدد كبيره من القروض المختلفة والتي يأتي في مقدمها تمويل الاهلى بدون تحويل راتب.