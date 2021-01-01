نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة صناعي للتراخيص والخدمات الالكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة «صناعي»للتراخيص والخدمات الالكترونية، تقدم وزارة الصناعة والثروة المعدنية العديد من الخدمات من خلال منصة «صناعي» الالكترونية للمستخدمين، والتي تقدم العديد من الخدمات الصناعية إلكترونيًا دون الحاجة للرجوع إلى فروع الوزارة، تقوم منصة صناعي بمساعدة خدمات ميسرة للمستثمر الصناعي من خلال تقديم المحتوى الرقمي والخدمة الالكترونية التي يصبو إليها، كما توفر له أيضًا سرعة الحصول على الخدمات من خلال منصة مكتملة تلائم احتياجاته وتيسر الحصول على الخدمة.

خدمات التراخيص في منصة «صناعي»

توفر المنصة تسهيل الإجراءات الخاصة بالخدمات الصناعية، وعلى سبيل المثال: خدمة إصدار التراخيص الصناعية، والتي أقرت الوزارة بتسهيل الحصول عليه حيث توفر إصداره بمجرد توافر العقد مع الجهة المانحة للأرض والمتمثلة في الهيئة الملكية للجبيل أو ينبع، وتؤجل زيارة المصنع الميدانية حتى اكتمال المصنع كليا واستعداده للإنتاج. كما تم إلغاء الموافقة الأولية والاقتصار فقط على وجود سجل تجاري ذات نشاط صناعي.

وقد نوهت الوزارة إلى أن منصة «صناعي» تقدم تيسيرات الحصول على التراخيص المطلوبة دون اللجوء إلى المراجعة الشخصية وبالتحديد في ظل انتشار جائحة كورونا.

توفر المنصة أيضا بعض الخدمات المتعلقة باستخراج التراخيص من خلال الطريقة التالية

التجديد الالكتروني وتعديل التراخيص بخطوات بسيطة.

حيث يتم تفعيل الرمز المرسل إلى هاتف المستخدم، وإدخال كود المصنع ورمز التحقق ورقم القرار الأخير.

ثم يتم الضغط على رابط الخدمة وتعبئة الاستمارة الالكترونية ثم اختيار إرسال لتحويله لفحص النظام.

خدمات الإعفاء الجمركي لمنصة «صناعي»

توفر منصة صناعي الحصول على خدمات الإعفاء الجمركي للآلات وقطع الغيار، كما توفر خدمة التعديل على الإعفاء الجمركي دون الرجوع للوزارة، ويتم ذلك من خلال الضغط على رابط الإعفاء الجمركي واختيار أيقونة (مواد أولية وآلات ومعدات وقطع غيار) وتحديد تاريخ بداية فترة الإعفاء.

خدمات إضافية لمنصة «صناعي»

تقدم المنصة أيضًا العديد من الخدمات الأخرى التي من شأنها تيسير استخراج العديد من التصاريح الصناعية مثل: