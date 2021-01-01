طريقة إصدار بطاقة الطائرة أديل ومميزاتها

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عمر شويل - جدة طريقة إصدار ومميزات بطاقة الطائرة في المملكة العربية السعودية، أصبح أمر إصدار بطاقة الطائرة أمر هام سيتم عبر الطيران في المملكة العربية السعودية، حيث أن السفر على متن الطائرة أصبح يستدعي حيازة بطاقة صعود تخص الطائرة المراد السفر إليها، وكانت قد أوضحت خدمة إصدار هذه البطاقة أن بطاقة صعود الطائرة سوف تكون متاحة بشكل إلكتروني عبر موقع أديل، ويمكن إتمام عملية إجراءات السفر خلال 48 ساعة قبل موعد إقلاع الطائرة. السفر عبر طيران أديل يعتبر طيران أديل أحدث أنواع الطيران الاقتصادي الذي يوجد في المملكة العربية السعودية وقد بدأ العمل به في السابع عشر من شهر أبريل عام 2016، وذلك للهدف من تلبية الطلب المتزايد يومًا تلو الآخر عبر السفر الجوي في المملكة العربية السعودية وأيضًا بأسعار إقتصادية للجميع ويذكر أن أول رحلة طيران لطيران أديل كانت قد انطلقت في تاريخ 23 سبتمبر عام 2017 وكانت الرحلة من جدة إلى الرياض وكانت بمثابة حدث تاريخي في وقتها. كانت أول رحلة طيران أديل بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني السعودي (87)، وتجدر الإشارة إلى أن أديل تسعى دائمًا إلى تقديم أفضل أسعار الرحلات الجوية تتعامل بلباقة وابتسامة دائمة مع جميع المسافرين بالإضافة إلى تبسيط إجراءات السفر وجعلها أكثر سهولة وراحة. إصدار بطاقة صعود الطائرة أديل يمكن أن يتم حجز واصدار البطاقة أديل بكل سهولة ويسر وذلك من خلال الطرق المتاحة لذلك، ويمكن أن يحدث إتمام لإصدار البطاقة الخاصة بصعود الطائرة لطيران أديل عن طريق التواصل مع خدمة العملاء الخاصة بالشركة وذلك عبر الرقم 96692000212.

ويمكن أيضًا أن يتم التواصل مع خدمة عملاء طيران أديل إلكترونيًا عن طريق تطبيق أديل الذي يمكن تحميله على الهواتف الذكية.

كما أنه يمكن التوجه إلى أقرب فرع للشركة والمكاتب التابعة لها لإتمام عملية إصدار بطاقة صعود الطائرة.

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