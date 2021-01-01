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عمر شويل - جدة طريقة التقديم على وظائف البريد السعودي والشروط اللازمة، كانت قد أعلنت مؤسسة البريد السعودي عن إتاحة عدد كبير من الوظائف الشاغرة في هيئة البريد السعودي وأشارت الهيئة أنه من ضمن الوظائف الشاغرة هي وظيفة مندوب لكلا الجنسين الفتيات والذكور، لذلك يبحث المواطنين السعوديين عن طريقة التسجيل في هذه الوظائف والشروط التي تلزم لذلك.

شروط القبول في وظيفة مندوب

قامت هيئة البريد السعودي بالكشف عن شروط القبول والالتحاق في وظيفة مندوب توصيل لكلا الجنسين الفتيات والذكور، ومن ضمن تلك الشروط ما يلي:

يجب على المتقدم لوظيفة مندوب توصيل البريد أن يتوافر لديه جميع متطلبات اللياقة البدنية وضرورة عدم المعاناة من المشكلات الصحية التي قد تمثل بعض الخطر في الصحة أثناء تأدية العمل ومهام الوظيفة.

يجب أن يتم امتلاك رخصة قيادة وتكون سارية المفعول وليست منتهية.

يجب على الشخص المتقدم على وظيفة مندوب توصيل البريد السعودي أن يمتلك جوال ذكي وأن يكون مشترك في باقة الإنترنت.

يجب على الشخص المتقدم للوظيفة يوقع على عقد العمل مع الالتزام بجميع الشروط التي تم ذكرها في العقد.

يجب أن يكون الشخص المتقدم لوظيفة البريد السعودي باللياقة وبروتوكولات العمل.

يجب أن يتمتع الشخص المتقدم لوظيفة البريد السعودي بمواد العمل المسلمة.

طريقة التقديم على وظائف البريد السعودي

قامت هيئة البريد السعودي بإتاحة إمكانية التقديم على وظيفة مندوب التوصيل ع أساس دوام جزئي إلكتروني وذلك من خلال إتباع عدد من الخطوات ومن ضمن هذه الخطوات ما يلي: