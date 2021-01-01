“الصحة” توضح سبب عدم وصول رسائل لبعض الذين يسجلون لأخذ لقاح “كورونا”

بلادي – الرياض :

أكدت وزارة الصحة، اليوم (الجمعة)، أن عدم وصول رسالة لبعض الذين يسجلون عبر تطبيق “صحتي” لأخذ اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” المستجد؛ لا يعني الرفض.

وأوضحت، رداً على استفسار طرحه أحد الأشخاص في هذا الشأن، أنه يتم إرسال الرسائل للفئات ذات الأولوية خلال المرحلة الحالية وفق أعداد اللقاحات المتاحة.

وأضافت أن عدم وصول رسالة لمن سجل في تطبيق “صحتي” لا يعني الرفض، داعية الجميع إلى الانتظار، والتقيد بالإجراءات الوقائية كما هو معلن عنه بشكل مستمر.