عمره 303 أعوام.. هذه قصة مسجد “العفيري” بالدرعية

بلادي – الرياض :

استعرضت دارة الملك عبد العزيز اليوم (الجمعة)، أبرز المعلومات التاريخية عن “مسجد العفيري” الذي يقع بالقرب من وادي حنيفة بمحافظة الدرعية.

وذكرت الدارة أنه يعد أحد المساجد القديمة بالمملكة، وكان ضمن المزارع التاريخية في الدرعية العائدة إلى الإمام فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود والتي ورثها من أسرته.

وأبانت أن المسجد يقوم على 3 أعمدة أمامية، وعمودين في الخلف، أما سقفه فمن جذوع الأثل وسعف النخل، وله نافذتان من الجهة الشمالية والجنوبية.

وأضافت أنه يوجد بجواره بئر مطوية من الحجر، ويبلغ عمر المسجد نحو 303 أعوام، حيث بني عام 1727م، وتم ترميمه في عام 1962م.