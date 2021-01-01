نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي براتب 2000 ريال فقط بدون تحويل الراتب ومتوافق مع الشريعة الإسلامية من مصرف الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض شخصي بدون تحويل الراتب من مصرف الراجحي هو أحد أنواع التمويلات التي يصرفها الراجحي لعملائه، فهناك الكثير من الأشخاص الباحثين عن تمويل نقدي بدون تحويل الراتب من أجل ظروف ودوافع شخصية مثل الزواج أو سداد دين أو السفر أو شراء وتجديد عقار أو لمصاريف خاصة بالمراحل الدراسية أو لإقامة مشروع استثماري بهدف الربح لتحسين الدخل الشخصي وغيرها من الدوافع التي تخص كل شخص.

ويطرح الراجحي تسهيلات كبيرة في صرف التمويلات الشخصية بسبب فيروس كورونا من أجل تحسين الظروف المادية للكثير من المواطنين وتوفير السيولة النقدية التي تناسب جميع الأسر الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ويتم تقديم تمويل الأشخاص بالمملكة بمبالغ نقدية متوازنة بداية من مبالغ بسيطة ثم مبالغ متوسطة ومبالغ أخري كبري حسب رغبة العميل وقدرته علي سداد الأقساط،كما يقدم الراجحي التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب خلال 30 دقيقية فقط للمقيمين وغير المقيمين بتسهيلات كبيرة للجميع، سنوضحها لكم بالتفصيل.

مميزات التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من مصرف الراجحي

أول مزايا التمويل الشخصي من مصرف الراجحي وهو أن مبلغ التمويل يتم صرفه وفق شروط الشريعة الإسلامية داخل المملكة العربية السعودية، ثم يتم صرف التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من جهة العمل التي يتواجد بها كل عميل يتقدم للحصول علي التمويل، يختار العميل المبلغ الذي يرغب في الحصول عليه بحد أقصي 2 مليون ريال سعودي فقط وهو الحد الأقصى لصرف القروض من مصرف الراجحي.

ويتم سداد التمويل الشخصي الذي يتم الحصول عليه علي فترات مختلفة يختارها العميل وتصل الي 60 شهر أي ما يعادل 5 سنوات كحد أقصي للسداد، بالإضافة الي صرف التمويل براتب لا يقل عن 2000 ريال سعودي وهي احد المميزات الهامة التي يبحث عنها أي شخص يبحث عن تمويل، بالإضافة الي سرعة تحويل مبلغ التمويل علي الحساب البنكي الخاص بالعميل.

طريقة التقديم علي تمويل شخصي بدون تحويل الراتب من مصرف الراجحي

يتم تعبئة نموذج طلب التمويل الشخصي من مصرف الراجحي لجميع الراغبين في التمويل سواء سعوديين أو وافدين الي المملكة من خلال الدخول علي الرابط التالي: نموذج تمويل، وبعد الدخول علي الرابط السابق يقوم كل شخص بكتابة بيانات النموذج.

حيث يتضمن نموذج التمويل أن يقوم الراغب في التمويل بتسجيل الاسم، ورقم الجوال، والجنسية، ورقم بطاقة الهوية الوطنية، وتحديد الراتب الشخصي الذي يحصل عليه الشخص الراغب في التمويل، وتحديد الوظيفة التي يعمل بها كل شخص، وتسجيل البريد الإلكتروني الشخصي للعميل، كما يجب أن يتم تسجيل جهة العمل التي يعمل بها كل شخص، ثم يقوم العميل بالضغط علي تسجيل البيانات وانتظار الرد من فريق خدمة العملاء بالموافقة علي التمويل.

حاسبة التمويلات الشخصية بمصرف الراجحي

حساب التمويل الشخصي وعدد أقساطه الشهرية يمكن حسابه بسهولة من خلال حاسبة مصرف الراجحي الإلكترونية التي من خلالها يستطيع أن يحدد كل عميل مبلغ القرض وقيمة القسط الشهري الذي سيتم سداده من خلال قيمة الراتب الشهري الذي يحصل عليه، ويتم استخدام حاسبة الراجحي بالدخول علي الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي.