شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الجمعة

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة ، عن تسجيل إصابة 137 جديدة بفيروس “كورونا”، و 7 حالات وفاة ، و 228 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 362878 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 354081 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6230 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم الجمعة .

وجاء توزيع حالات الإصابة الجديدة بين مناطق المملكة كالتالي :