نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك الراجحي فتح حساب في عن طريق الإنترنت وخدمات الراجحي مباشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك الراجحي بتقديم العديد من الخدمات عبر خدمة مباشر الراجحي الإنترنت مثل دفع الفواتير والديون دون الحاجة للحركة وبذل الجهد والوقت كما يتميز البنك بسهولة تامة في التعامل وسلاسة في الإجراءات ومن أجل الحصول على خدمات بنك الراجحي المصرفية يجب عليك فتح حساب جاري أولا من أجل الاستمتاع بباقة الخدمات المقدمة من بنك الراجحي.

تمويل السيارات من بنك الراجحي

بنك الراجحي

بنك الراجحي هو بنك إسلامي ويعتبر من أكبر وأهم البنوك الموجودة بالسعودية وتبلغ قيمة أصوله أكثر من 80 مليار دولار وقام بتأسيسه بعض الأخوة في منتصف القرن المنصرم ويمتلك البنك أكثر من 500 فرع على مستوى السعودية وأكثر من 150 فرعا مخصص للسيدات وله فروع في ماليزيا والأردن والكويت أيضا وتعتبر طريقة فتح حساب عبر الإنترنت سهلة وبسيطة حيث قام البنك بتطويرها بهدف مساعدة عملائه في أي وقت وتحت أي ظروف.

بنك الراجحي خدمة مباشر للأفراد

خدمات بنك الراجحي عن طريق الراجحي مباشر

توجد العديد من المميزات في فتح حساب لبنك الراجحي باستخدام الإنترنت وهي:-

معرفة حسابك المصرفي بشكل لحظي والقدرة على أداء التعاملات والتحويلات باستخدام الإنترنت فقط من أي مكان.

القدرة على أداء العديد من النشاطات المصرفية مثل التبرع للجمعيات الخيرية وتحويل الأموال وغيرها من التعاملات.

معرفة ملخص حسابك بالنقر على “الوضع المالي”.

الدخول للحساب وعرض بيانات البطاقة الائتمانية بسهولة تامة.

معرفة التفاصيل بأشكالها المختلفة حيث يوجد حقل لكل شئ ضمن فئات.

القدرة على تحديد قيمة عظمى للإنفاق من البطاقة الائتمانية أو بطاقة الخصم.

القدرة على إيقاف البطاقة في أي وقت.

بإمكانك أيضا تقديم طلب للحصول على بطاقة جديدة دون زيارة أي فرع من فروع المصرف.

القدرة على متابعة عملية الاكتتاب المتاحة في السوق والتداول والمشاركة فيها.

بنك الراجحي شروط تمويل السيارات

طريقة فتح حساب بواسطة الإنترنت

يمكنك فتح حساب في الراجحي عن طريق الإنترنت من خلال الخطوات الآتية:-

الدخول لصفحة التسجيل في الصفحة الرسمية لبنك الراجحي على الإنترنت هنا. تحديد الجنسية الخاصة بك. تحديد نوع هويتك وطنية أم إقامة. تقوم بكتابة رقم هويتك أو إقامتك. كتابة رقم الهاتف أو الجوال بشكل صحيح والـتأكد منه حيث سيتم إرسال رمز التحقق له. اختيار اللقب من القائمة.

سيد، سيدة، آنسة، سماحة الشيخ، سمو الأمير، سعادة السفير وغيرهم. كتابة البريد الإلكتروني الخاص بك بشكل صحيح. تحديد أقصى مبلغ للعملية الواحدة خلال الشهر. تحديد الدخل الشهري. كتابة رمز التحقق الخاص بك والذي يتكون من بعض الأرقام في المربع في الأسفل بطريقة صحيحة. اضغط على التالي وانتظر. تقوم باستكمال كل البيانات الوظيفية المطلوبة المتبقية. اختيار الفرع القريب منك. تقوم بإكمال كل البيانات المتعلقة بالضرائب. تقوم بوضع البيانات المتعلقة بالأسرة وأرقام الهواتف الخاصة بهم وعناوينهم سواء في الخارج والجنسيات الأخرى التي يحملونها. اضغط على كلمة موافق. سيقوم البنك بإرسال رسالة نصية تفيد بأنه تمت عملية الطلب بنجاح وستحصل على الرقم الخاص بفتح الحساب الخاص بك. في النهاية يجب عليك زيارة الفرع الذي اخترته خلال شهر لإكمال بيانات الطلب وإكمال الإجراءات.

بنك الراجحي تمويل يصل ل83 ضعف الراتب وفترة سداد 20 عاما

الراجحي مباشر

الراجحي مباشر يمكن لجميع عملاء بنك الراجحي سواء المواطنين أو المقيمين بالمملكة العربية السعودية الاستفادة الكاملة من الخدمات المقدمة من بنك الراجحي مثل خدمات الراجحي مباشر التي تبقى العميل على اطلاع كامل بما يجري بحسابه الشخصي وآخر التعاملات بالإضافة للخدمات الإلكترونية والتي توفر الكثير من الوقت والجهد التي يمكنك الوصول لها بالاشتراك بالراجحي مباشر ويمكنك الاشتراك بمتابعة الخطوات هنا.

الراجحي مباشر الأفراد كيفية التسجيل: بالخطوات والفيديو