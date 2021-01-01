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عمر شويل - جدة عاجل ماذا بعد إعلان إيقاف الصندوق العقاري التأكيد على استمرار القرض القائم حيث اكد الصندوق العقاري أن القرض مازال مستمر و جاء ذلك ردا على احد المستفيدين بعد إعلان وزارة الإسكان الإيقاف منذ شهر يناير الماضي والمعلن فيه إيقاف طلبات منتج تمويل عقاري والذي يتعلق بالعقود التمويلية العقارية التي تم توقيعها مع جهاد تموليه خارج نطاق برنامج الوزارة حيث بينت وزارة الإسكان انه سوف يتم مواصلة القروض المدعومة وذلك للحصول على مختلف الطرق للحلول والمنتجات السكنية المختلفة التي قائم على توفيرها البرنامج السكني للمواطنين تشمل قائمة من الأراضي السكنية وتشمل أيضا شراء الوحدات السكنية التي قائمة تحت الإنشاء والبناء الذاتي حرصا من البرنامج السكنى الحصول على اكبر استفادة من القرض العقاري المدعوم حيث تم صدور هذا القرار وفقا للحساب الرسمي لوزارة الإسكان بإدارة مكه المكرمة.

القرض القائم مستمر

حيث اكد الصندوق العقاري أن القرض قائم ومستمر ويعد هذا القرض احد برامج الدعم القائم بينما يحرص البرنامج على تمكين كل الأسرة السعودية من حق تملك وحده سكنيه وذلك وفقا لأهداف البرنامج السكاني والناجم عن برامج رؤية المملكة 2030 ويرجع ذلك امتداد لجهود الدولة المحفزة خلال الأعوام القليلة السابقة حيث تم من خلالها حصول اكثر من مليون أسرة في جميع أنحاء المملكة. كما اهتمت وزارة الإسكان بالسعودية بالإجراءات الغير معقدة وميسرة الطرق وتشمل أيضا موقع وتطبيق سكني والذي من خلاله إمكانية التقديم واستكمال كافة الإجراءات اللازمة للاستحقاق السريع للاستفادة من كل الخيارات المتاحة كما يوفر مركز سكنى الشامل توفير كافة المشاريع والتمويلات الخاصة بها في مجمع واحد غير ذلك من مراكز العناية بالمستفيدين(١٩٩٥٩٥) وأيضا حسابات التواصل الاجتماعي.

كما أفاد البيان التوضيحي على أن الصندوق العقاري للقرض المدعوم لمساعدة وتمكين الأسر السعودية مساكن مناسبة لهم وذلك في جهود متواصلة واليه عمل لمده 25 عاما تعمل على ابتكار الحلول التمويلية السكنية لتقديم المساعدة لأكثر من 370 أسرة سعودية من بداية فترة يوليو 2017 وحتى شهر أكتوبر الماضي والى هنا وصلنا إلى نهاية مقالنا هذا عبر موقع ثقفني الإخباري حيث قدمنا لكم أخبارنا العاجلة والتي تخص عاجل ماذا بعد إعلان إيقاف الصندوق العقاري التأكيد على استمرار القرض القائم.