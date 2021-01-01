نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبشر توظيف شروط التسجيل في وظائف وكالة الداخلية للشؤون العسكرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أبشر توظيف فقد قامت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالإعلان عن فتح باب القبول وتوضيح شروط التسجيل للعمل بديوان وزارة الداخلية الرتب الآتية (عريف – جندي أول – جندي) للرجال، ويتم التسجيل إلكترونيًا عبر بوابة أبشر توظيف وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ابتداءًا من يوم السبت الموافق 2 يناير 2021م الموافق 18/05/1442 هـجرياً، على أن يستمر طلب الوظيفة حتى الخميس 7 يناير 2021م الموافق 23/5/1442 هـجرياً، موضحة إلى أن الوظائف الجديدة التي تم الإعلان عنها بحلول الإدارة العامة للقبول المركزي وفق عدد من التخصصات والشهادات وتطبيقاً للشروط المحددة.

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المؤهل أو الشهادة الفنية للجندي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وباقي الرتب سوف يتم ذكرها في الجدول الموضح الآتي: