نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبشر توظيف شروط التسجيل في وظائف وكالة الداخلية للشؤون العسكرية في المقال التالي
عمر شويل - جدة أبشر توظيف فقد قامت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالإعلان عن فتح باب القبول وتوضيح شروط التسجيل للعمل بديوان وزارة الداخلية الرتب الآتية (عريف – جندي أول – جندي) للرجال، ويتم التسجيل إلكترونيًا عبر بوابة أبشر توظيف وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ابتداءًا من يوم السبت الموافق 2 يناير 2021م الموافق 18/05/1442 هـجرياً، على أن يستمر طلب الوظيفة حتى الخميس 7 يناير 2021م الموافق 23/5/1442 هـجرياً، موضحة إلى أن الوظائف الجديدة التي تم الإعلان عنها بحلول الإدارة العامة للقبول المركزي وفق عدد من التخصصات والشهادات وتطبيقاً للشروط المحددة.
الوظائف العسكرية ديوان وزارة الداخلية أبشر توظيف
المؤهل أو الشهادة الفنية للجندي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وباقي الرتب سوف يتم ذكرها في الجدول الموضح الآتي:
|الرتبة
|المؤهل / الشهادة الفنية
|التخصص المطلوب
|عريف
|دبلوم سنتين فأكثر
|حاسب آلي، شبكات الحاسب الآلي، نظم المعلومات، برمجيات الحاسب الآلي، دعم فني للحاسب الآلي،نظم معلومات إدارية، إدارة عامة، إدارة أعمال، إدارة مالية، إدارة موارد بشرية، تصميم جرافيكس، محاسبة، قانون، لغة عربية.
|جندي أول
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دبلوم سنتين فأكثر شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها + دورة تدريبية سنة فأكثر
|حاسب آلي، شبكات الحاسب الآلي، نظم المعلومات، تقنية المعلومات، تبريد وتكييف، محركات ومركبات.
شروط التسجيل في الوظائف العسكرية أبشر التوظيف
- أن يكون المتقدم سعوديًا الجنسية والمنشأ.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة.
- إعفاء من التقديم من نشأ مع والديه أثناء خدمته في المملكة بالخارج.
- ألا يكون قد تم فصله من خدمته في إحدى الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية.
- غير محكوم عليه بجرائم مخلة بالشرف.
- ألا يكون المتقدم قد سبق تكليفه بوظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.
- اجتياز الإجراءات والاختبارات اللازمة.
- يجب ألا تكون موظفًا في أي وكالة حكومية.
- توافر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المطلوبة.
- تناسب رياضيًا بالطول والوزن واللياقة الطبية.
رابط التسجيل أبشر توظيف في الوظائف العسكرية
للتسجيل في وظائف الداخلية للشؤون العسكرية أبشر للتوظيف من خلال الخطوات الآتية:
- الدخول عبر رابط :بوابة أبشر توظيف.
- ثم الضغط على كلمة الوظائف الشاغرة المتاحة أعلى الصفحة.
- تحديد الوظيفة.
- ملء البيانات الشخصية بدقة.
- مع إرفاق الأوراق والمستندات المؤكدة لصحة تلك البيانات.
- ثم حفظ البيانات.
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