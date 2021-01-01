نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف العلاوة السنوية لموظفي الدولة وطريقة حساب العلاوة السنوية بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرف العلاوة السنوية لموظفي الدولة، قد تم البدء في صرف العلاوة اليوم الجمعة الموافق 1 من شهر يناير للعام الميلادي الجديد 2021 ميلادية، وقد تم البدء في صرف العلاوة في تمام الساعة الثانية مساءً تقريباً، وقد جاء تنفيذ هذا القرار تزامناً مع بدء العمل بالميزانية للعام المالي الجديد بالدولة ” 1442- 1443″ هجرية والعام الميلادي الجديد 2021 ميلادية، ومن المعروف أن العلاوة السنوية هي زيادة في الراتب وتضاف كل عام ميلادي جديد علي راتب في القطاع العام، وترجع الزيادة في نسبة العلاوة علي حسب درجة الموظف وراتبه الأساسي، ويتم زيادة راتب الموظف كل عام بنسبة ثابتة حتي مدة انتهاء خدمته، والهدف من هذه العلاوة هو تحفيز الموظفين علي العمل، والعمل علي توفير حياة كريمة للموظف بعد الزيادة، يتم حساب الزيادة السنوية علي حسب سلم الرواتب الملحق بنظام الخدمة المدنية، حيث ينتقل من الدرجة التي يعمل بها إلي الدرجة التالية لها مباشرةً في المرتبة نفسها.

صرف العلاوة السنوية لموظفي الدولة

في خلال الفترة السابقة قد قام مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بتعديل يتعلق بموعد صرف العلاوة ضمن قراره رقم “633” والذي تم بتاريخ 17 من شهر لعام 1441 هجرية 17/10/1441 و الذي يقضي بالموافقة علي تعديل 6 مواد في نظام الخدمة المدنية، وقد جاء هذا القرار بالعمل علي تعديل المادة رقم 17 و التي تنص علي التالي: ” يتم منح العلاوة للموظف في القطاع العام وفق سلم الرواتب الملحق بالنظام، وذلك بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها، ويتم البدء في تنفيذ هذا القرار من أول يوم في بداية كل سنة مالية جديدة”.

طريقة حساب العلاوة السنوية

أما عن طريقة حساب العلاوة السنوية الخاصة بالموظفين في القطاع العام ” الموظفين الحكوميين “، تتراوح نسبة العلاوة لموظفي الدولة ما بين 135 ريال لموظفي المرتبة الأولي إلي 865 ريال لموظفي المرتبة 15، وبذلك لا تزيد نسبة الزيادة عن 30 ريال سعودي تقريباً في السنين الأول، وفي خلال عام 2016 كان قد صدر قرار بإيقاف صرف العلاوة، واصبح الصرف مرتبط بأداء الموظف في عمله بدلاً من الحصول علي العلاوة كل عام مالي جديد ولكن قام سمو الملك بإلغاء هذا القرار وعودة الأمور كما كانت من قبل بدون تقييم لعمل موظفي الدولة.