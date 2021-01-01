نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام من ساند | التسجيل في ساند 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح الآن من السهل الاستعلام من ساند على أهلية المتقدم لحصول على راتب ساند الذي تقدمه وزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية، وذلك لمساعدة الأفراد المتعطلين عن العمل، لذلك قامت الدولة بتوفير برنامج ساند الذي يقدم يد العون لمثل هؤلاء المواطنين، لذلك سنقوم بتوفير طريقة التسجيل في ساند، ثم معرفة التحقق من أهلية ساند، وتقديم متى ينزل ساند للمتقدمين.

برنامج ساند

يقوم برنامج ساند على فكرة التقليل من معاناة المواطنين المنقطعين عن العمل، لأنه نظام من أنظمة التكافل الاجتماعي الذي ثوم على مساعدة الموظف الذي فقد عمله إلى أن يجد فرصة عمل جديدة، حيث يقوم المواطن المُسجل في التأمينات السعودية بتقديم بعض الخطوات على منصة ساند ليكون له الأحقية في الحصول على مبلغ شهري من البرنامج.

كما يمكنك التسجيل في الضمان الاجتماعي والحصول على مرتب شهري من وزارة الضمان.

الاستعلام من ساند

للاستعلام عن أهليتك في ساند فقد أتاحت منصة ساند إمكانية الاستعلام بسهولة وللاستعلام قم باتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بالدخول على منصة التأمينات والضمانات بالسعودية.

قم بتسجيل الدخول بحسابك الخاص.

ثم اضغط على “التحقق السريع”.

اختر برنامج “ساند”.

ثم أدخل رمز التحقق الموجود في الصورة.

ثم اضغط “تحقق”.

فهذه هي الخطوات التي يمكنك الاستعلام من خلالها عن مدى استحقاقك في أهلية ساند.

كما يمكنك التسجيل في برنامج حافز البحث عن عمل والحصول على 2000 ريال سعودي شهرياً.

التسجيل في ساند

يمكن للعاملين بالمملكة السعودية التقديم في برنامج ساند وذلك للحصول على مرتب شهري إلى أن يجد فرصة عمل جديدة تمكنه من كسب قوت الحياة اليومية، ويمكنك التقديم في برنامج ساند كالتالي:

في البداية قم بالولوج إلى منصة التأمينات التابع لوزارة التضامن الاجتماعي. ثم قم بالنقر على “تسجيل الدخول”. قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. ثم قم بإدخال رمز التحق لإكمال عملية الدخول. ثم اضغط على “تسجيل الدخول”. سيتم استقبلا رسالة نصية على الهاتف المحمول المُسجل لدى الضمان من قبل. قم كتابة رمز التأكيد ثم اضغط على “التحقق”. بعد الدخول اضغط على “التعطل عن العمل”. قم بكتابة رقم الايبان الخاص بالمتقدم. ثم اضغط على “إرسال”. سيتم استلام رسالة رقمية للمرة الثانية. قم بكتابة كود التأكيد. انقر على “إرسال الطلب”.

فهذه هذه خطوات التقديم على طلب الحصول على دعم ساند، وسيتم مراجعة طلبك والرد عليك خلال رسالة نصية تأكد استحقاقك للدعم أم لا، ويمكنك الاستعلام من ساند لمعرفة أهليتك.