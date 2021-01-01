نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة معرفة نتائج الطلاب نظام نور الخدمات الإلكترونية وربط الأبناء وتحديث رقم الجوال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتعدد الخدمات الإلكترونية المتوفرة عبر موقع نظام نور التابع لوزارة التعليم السعودية، وذلك لتمكين الطلاب وأولياء الأمور من تنفيذ الإجراءات ومعرفة الإجابات الدقيقة على تساؤلاتهم، حيث تم تصميم نظام نور على أحدث التقنيات المستخدمة في مجال التعليم لدى أحدث الدول المتقدمة في العالم، ولعل أبرز تلك الخدمات هي خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب 1442، بالاضافة إلى خدمات أخرى مثل خدمة ربط الأبناء في حساب ولي الأمر وخدمة تحديث رقم الجوال، حيث يعتمد أولياء الأمور في المملكة على خدمات نظام نور الإلكترونية كحل أمثل من أجل اختصار الوقت والجهد وعدم الحاجة لزيارة المدرسة أو الإدارة التعليمية.

الخدمات الإلكترونية نظام نور

نتحدث اليوم عن عدد من الخدمات المتوفرة على موقع نظام نور والتي تهم كافة الطلاب وأولياء الأمور في الوقت الحالي، مثل طريقة إظهار نتائج الطلاب في نظام نور وحل مشكلة عدم ظهور النتيجة، وطريقة ربط الأبناء في حساب ولي الأمر نظام نور والتأكد من وجود حساب لولي الأمر، بالاضافة إلى طريقة استرجاع كلمة المرور في حالة فقدانها وطريقة تحديث رقم الجوال في نظام نور.

طريقة معرفة نتائج الطلاب في نظام نور

هي الخدمة الأبرز من ضمن خدمات نظام نور الإلكترونية، حيث يمكن معرفة نتائج الطلاب في نظام نور وحل مشكلة عدم ظهور النتيجة عبر اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية الخاص بولي الأمر على بوابة نظام نور، وسوف يتم فتح الصفحة الخاصة به والتي تحوي بيانات الأبناء. يتم الضغط على إشعار نتيجة الطالب، وسوف يتم ظهور اسم الطالب والصف وكذلك الفصل الدراسي. لمعرفة النتيجة كل ما عليك هو الضغط على بحث، وسيتم ظهور نتيجة كافة المواد. في حالة إذا تم ظهور رسالة بأنه لا يوجد بيانات وفقا لمدخلات البحث فعليك التواصل مع المدرسة، لأنها لم تقم بإدخال النتائج على الموقع حتى وقت تنفيذ إجراء الاستعلام، أو يمكنك انتظار نشر النتيجة في النظام من قبل المسؤولين في المدرسة.

طريقة ربط الأبناء في حساب ولي الأمر

خدمة ربط الأبناء واحدة من ضمن الخدمات الإلكترونية الأكثر استخداما في نظام نور، فبعد تسجيل دخول ولي الأمر عبر موقع نظام نور، يتم الضغط على ربط الأبناء وسوف تظهر رسالة “لإضافة طلب ربط جديد انقر هنا”، يقوم ولي الأمر بالضغط على الرسالة ثم إدخال رقم هوية الطالب والضغط على بحث، سيتم إظهار صفحة جديدة تحوي اسم الطالب والحالة ولكن عليك إرفاق صورة من كارت العائلة أو صورة لكارت الإقامة، ثم إضافة صلة القرابة والضغط على إرسال حينها سيكون طلبك قيد المراجعة وسيتم إرسال رسالة لك بأنه قد تم قبول طلبك.

أغلب أولياء الأمور لديهم حسابات لدى نظام نور لتسجيل أبنائهم، وللتأكد من ذلك يتم الدخول على موقع نظام نور والذهاب إلى رابط التسجيل لولي أمر جديد، وفور إدخال رقم الهوية واسم المُستخدم المُقترح والضغط على التالي وفي حالة وجود حساب سابق، سيتم إظهار رسالة بأن هناك ملف مُعرف مُسبق لولي الأمر.

الخدمات الإلكترونية في نظام نور وتحديث رقم الجوال

يمكنك الآن تحديث رقم الجوال في نظام نور، لاستقبال تحديثات منصة مدرستي الخاصة بالمعلمين والمعلمات والطلاب وأولياء الأمور، وتستطيع تنفيذ تلك الخدمة عبر اتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول إلى حسابك الشخصي في بوابة نور ثم قم بالانتقال إلى الصفحة الرئيسية والضغط على بياناتي الشخصية. سنلاحظ ظهور صفحة تحوي الاسم ورقم الهوية والبريد الإلكتروني ورقم الجوال، يتم الضغط على خانة تعديل المتواجدة بجانب خيار رقم الجوال ثم إدخال رقم الجوال المُحدث والضغط على علامة صح. سيتم إظهار رسالة بأنه تمت عملية الحفظ بنجاح، وإذا كان الرقم خطأ سيتم ظهور إشارة بأن هذا الرقم خطأ.

في حالة فقدان كلمة المرور للمستخدم في نظام نور فإنه يمكن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية نظام نور واستعادة كلمة السر، فإذا لم يستطع ولي الأمر الدخول فهناك طريقة لاسترجاع كلمة المرور ، وذلك عبر الضغط على الرابط الخاص بهل نسيت اسم المُستخدم؟، المتواجد في أسفل شاشة تسجيل الدخول داخل نظام نور، ثم كل ما عليه هو إدخال رقم الهوية ثم رمز التحقق الذي سيظهر على الشاشة والضغط على التالي، وبعد ذلك سيتم إظهار كلمة المرور على الفور.

وقد تم تجميع عدة خدمات إلكترونية في نظام نور وهم طريقة معرفة نتائج الطلاب، وطريقة ربط الأبناء لتسهيل عملية البحث لأولياء الأمور عن كل ما يخص أبنائهم، كما تم تقديم طريقة تغيير رقم الجوال لإستقبال تحديثات منصة مدرستي وتغيير كلمة المرور، كل ما عليك هو الدخول على حسابك الشخصي على نظام نور الألي ثم إتباع الخطوات المذكورة للوصول لغايتك.

وما لا يعرفه الكثير أن الخدمات الإلكترونية نظام نور لم تتوقف هنا عند زيارة بوابة موقع نور للإستعلام عن إحدى الخدمات التي تم ذكرها مُسبقا، بينما أصبح هناك تطبيق على Google Play يمكنك تحميله الأن تحقيق الإستفادة القصوى من نظام نور بشكل أكثر سهولة ويسر، فقط عليك تحميل التطبيق ثم تسيجيل حسابك الشخصي الخاص بأولياء الأمور.

إحدى أهم الخدمات الإلكترونية نظام نور هو معرفة نتائج الطلاب بداية من الإبتدائي مرورا بالمتوسط ثم الثانوي وخاصة في تلك الأيام، حيث يتم ظهور النتائج في الأوقات الراهنة على أوسع نطاق، حيث تقوم كل مدرسة بتصحيح الإمتحانات ورصدها ثم رفعها بشكل تلقائي على بوابة نظام نور، لذا على أولياء الأمور متابعة البوابة بإنتظام تلك الأيام وحتى ظهور النتيجة.