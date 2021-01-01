قائمة المهن المسعودة 2021 بالمملكة والمسموح للأجانب بالعمل بها بعد تحديد شروطها

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عمر شويل - جدة كثرت عمليات البحث مُؤخرًا لمعرفة قائمة المهن المسعودة 2021 بالمملكة والتي قامت المملكة بالإعلان عنها بعد البدء في الإجراءات الخاصة بسعودة وتوطين معظم الوظائف والمهن وجعلها قاصرة على المواطنين السعوديين فقط، وذلك سعيًا من الوزارة لإيجاد فرص للسعوديين بإقتناء الوظائف في المملكة وزيادة نسبة مُشاركتهم في القطاع الخاص، ولكن في الوقت ذاته تركت المملكة عدد من الوظائف للوافدين للعمل بها.

قائمة المهن المسعودة 2021 بالمملكة

أعلنت المملكة العربية السعودية قائمة المهن المسعودة والمهن المسموح للأجانب العمل بها، وتلك الوظائف هي مدير المبيعات، مندوب المشتريات، المُحاسب العام، أمين المستودع، السكرتير الطبي، مدير الحسابات، السكرتير التنفيذي، كاتب الحسابات، وذلك لحاجة المملكة إلى الكفاءات المُتواجدة في داخلها من الوافدين للعمل بها لقلة الخبرة لدى المواطنين في تلك المجالات.

توطين المهن في السعودية

في المقابل أوضحت المملكة وتحديدًا وزارة الموارد البشرية قائمة المهن المسعودة لتكون تلك المهن قاصرة على السعوديين فقط، بهدف الحد من مشكلة البطالة التي تفاخمت في الفترة الأخيرة، وأيضًا لخفض أعداد المقيمين والوافدين في الأراضي السعودية، وتم تحديد تلك المهن في عدد من الفئات المُختلفة.

المهن المسعودة حديثًا في المملكة

وهي المهن التي لا يتم إصدار الرخص للعمل بها سوى للسعوديين فقط، ولا يتواجد أي فرصة لإصدار تأشيرة للعمل بها للوافدين، أو تجديد عقد ونقل كفالة بتلك المهن، ومن بين تلك الوظائف :

مدير علاقات الأفراد.

مدير شؤون العمل والعمال.

مدير شؤون الموظفين.

كاتب الدوام.

كبير إداريين الموارد البشرية.

كاتب الاستقبال العام.

كاتب الاستقبال الفندفي.

كاتب شؤون الموظفين.

كاتب شؤون الأفراد.

أمين صندوق.

حارس أمن خاص.

كاتب الشكاوي.

مخالفات نظام العمل بالمملكة

أقرت المملكة بفرض عدد من الغرامات والعقوبات على الوافدين وأصحاب العمل في حالة عدم الالتزام بقرارت السعودة والتوطين التي تم فرضها، وأعطت الفرصة لأي وافد أو مقيم الإبلاغ في حالة وجود أي مخالفة لنظام العمل الجديد، وتحديدًا في حالة توظيف أي وافد في المهن الخاصة بالسعوديين فقط، وتلك الغرامات هي :