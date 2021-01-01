نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Xiaomi Mi 10T Lite السعر والمواصفات في السعودية والدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة Xiaomi Mi 10T Lite السعر ، أطقلت شركة شاومي منذ أيام هاتف شاومي مي 10 تي لايت الجديد وهو يعتبر كمواصفات وفئة سعرية ممتاز، فتحاول شركة Xiaomi جاهده لأنتاج أفضل الهواتف بسعر رخيص لتناسب جميع الفئات، كما يعد هواتف الشركة من الهواتف العصرية التي تناسب الشباب لأنهم من الفئات العريضة والأكثر إقبالاً لشراء الهواتف المحمولة الذكية، وفي السطور القادمة سنناقش أهم مواصفات هاتف Xiaomi Mi 10T Lite وسعره.

مواصفات هاتف شاومي مي 10 تي لايت

الهاتف يدعم الأتصال قريب المدى. وزن الهاتف 214.5 جرام مع أبعاد 38×76.8×9 ملم. الهاتف مصنوع من الزجاج والبلاستيك. يدعم الهاتف شريحتى الأتصال من نوع نانو سيم. يدعم الهاتف شبكات الأتصال حتى الجيل الخامس 5G. شاشة الهاتف تأتي بحجم 6.67 بوصة نوعها IPS LCD وبها ثقب أسود وتأتي بدقة 1080×2400 بكسل بجودة +FHD، كما يوجد بها طبقة حماية Corning Gorilla Glass. ذاكرة الهاتف الداخلية 128 جيجا بايت وذاكرةعشوائية 6 جيجا بايت، مع إمكانية تزيد الهاتف بذاكرة خارجية مكان الشريحة الثانية. معالج الهاتف من الكوالكم من نوع Snapdragon 750 5G مع معالج رسومي Adreno 619. الكاميرا الخلفية رياعية 64+8+2+2 وتعمل كل عدسة على إمكانية التصوير الواسع والماكرو وعزل البورتريه مع فلاش ليد. تدعم الكاميرا الخلفية التصوير بـالـ Slow Motion بجودة FHD بدقة 1080 بكسل ويدعم التصوير بجودة الآتش دي بدقة 720 بكسل. أما الكاميرا الأمامية دقتها 16 ميجا بكسل . يمكن التحكم في الأجهزة الكهربائية من خلال الهاتف بفضل IR Blaster. سماعات الهاتف منالآستيريو النقي. يدعم الهاتف وسائل الأمان والحماية كبصمة الأصبع و Face Unlock. يوجد منفذ الـ 3.5 ملم لسماعات الآذن. يوجد بالهاتف منفذاً للـ USB من نوع Type C. حجم بطارية الهاتف 4820 مللي أمبير مع دعمة للشحن السريع. الهاتف متوفر بالأسواق منذ أيام بأللوان الأسود والأزرق والذهبي.

يمكنكم متابعة مواصفات وأسعار أحدث الهواتف الذكية بأستمرار وهذا من أختيار فريق الإعداد سعر Xiaomi Mi 11 وسعر Galaxy A42 في السعودية.

Xiaomi Mi 10T Lite السعر

سعر هاتف شاومي مي 10 تي لايت للنسخة الـ6 جيجا رام 360 دولار وللنسخة الـ 8 جيجا رام 420 دولار.

للنسخة الـ6 جيجا رام 360 دولار وللنسخة الـ 8 جيجا رام 420 دولار. سعر الهاتف في السعودية بـ 1290 ريال .

سعر الهاتف في الإمارات 1299 درهم.

أما سعر الهاتف في مصر للنسخة 6 جيجا رام 5600 جنيه وللنسخة 8 جيجا رام بـ 6600 جنيه.