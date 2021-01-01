نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم مسابقة الحلم 2021 لجميع الدول وطريقة الاشتراك بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحدثت قنوات MBC، خلال الفترة الماضية، تفاعلا كبيرًا مع الجماهير في الوطن العربي، حيث يمكن معرفة رقم مسابقة الحلم 2021 التي تنظمها هذه المجموعة الفضائية، للاشتراك في تلك الفعالية الأشهر من نوعها في جميع أنحاء العالم، ليجري بعد ذلك إدراج الأسماء التي شاركت فيها ثم السحب بعد ذلك على الهواء مباشرة، لاختيار الفائز الذي يحصل على جائزة ضخمة قد تصل إلى 3 ملايين و500 ألف دولار أمريكي.

رقم مسابقة الحلم 2021 في جميع الدول

ننشر معكم متابعينا الكرام عبر موقعنا، رقم مسابقة الحلم 2021 في جميع الدول العربية والأجنبية، خدمة للراغبين المتحمسين للاشتراك فيها والدخول في السحب الذي يؤهل إلى الفوز، حيث جاءت أرقام الاشتراك في المسابقة كالتالي:

الرقم في السعودية، لشبكة STC هو 858888، وشبكة زين 755505، شبكة virgin هو 300300، وشبكة lebara هو 313131. كما يأتي العراق، شبكة زين 2770، وشبكة Asiacell هو 2266، وعلى شبكة Korek هو 2180. ثم الأردن، شبكة زين 94099، وأورنج 94099، وشبكة Umniah هو 94099. في الإمارات، شبكة اتصالات 5544، وشبكة du هو 3636. بعد ذلك البحرين، شبكة زين 94000، وشبكة Stc هو 98885، وشبكة Batelco هو 94000. فيما يأتي في الكويت، شبكة زين 4242، وشبكة أوريدو على 4242، وشبكة stc على 4242. تونس، شبكة تونس تيليكوم على 85819، وشبكة أوريدو على 85819، وشبكة أورنج على 85819. رقم مصر، شبكة فودافون على 95458 أو 95450، وشبكة اتصالات على 95458 أو 95450، وشبكة أورنج على الرقم 95458 أو الرقم 95450، ثم “وي” على 95458 أو 95450. اليمن، شبكة MTN على الرقم 2622، وشبكة Sabafon على 5222، وشبكة Y Telecom على 8442، وشبكة Yemen Mobile على 87602. كما يمكن الاشتراك من أي مكان في العالم على: 008821622775627، أو 008821610109 أو 008821622778021.

طريقة الاشتراك في MBC Dream 2021