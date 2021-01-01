نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي سريع في 3 ساعات أونلاين يصل 1.500.000 ريال للسعودي والمقيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي فوري يصل إلي 1.500.000 ريال سعودي بدون كفيل، حيث يعتبر بنك سامبا من اهم البنوك الهامة التي تمتلك نسبة كبيرة من العملاء داخل المملكة، ويوفر بنك سامبا تمويل شخصي للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة، حيث يتميز التمويل بانه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتوفير كافة المبالغ النقدية من خلال سيولة نقدية مميزة لجميع المواطنين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، ويقدم بنك سامبا تمويل شخصي سريع لتنفيذ بعض الأهداف الشخصية مثل إقامة مشروع خاص أو شراء سيارة أو من اجل السفر أو الزواج أو أي هدف أخر في الحياة، وها نحن الآن نوضح لكم كيفية الحصول علي 1.500.000 ريال سعودي وبفترة سداد طويلة وشروط سهلة ومسيرة للحصول علي التمويل الشخصي بأقل راتب في 3 ساعات من بنك سامبا.

شروط ومزايا التمويل الشخصي من بنك سامبا

يقدم بنك سامبا العديد من التمويلات الشخصية للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث يتميز بنك سامبا وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وتعاليم الدين الحنيف، حيث يقدم بنك سامبا المبلغ التمويلي يبدأ من 5000 ريال سعودي ويصل إلي 1.500.000 ريال سعودي بفترة سداد طويلة تصل إلي 5 سنوات وفي فترة التمويل تحصل علي معدل ربح ثابت، حيث يتم الموافقة علي التمويل بشكل سريع في خلال 3 ساعات فقط، حيث يتم أسقاط عدد الأقساط المتبقية في حالة الوفاة أو العجز الطبي لا قدر الله.

شروط الحصول علي تمويل شخصي من بنك سامبا

يقدم بنك سامبا السعودي تمويل شخصي يصل إلي 1.5 مليون ريال سعودي، كما يمكن الحصول علي تمويل وفقا لشروط سهلة ومسيرة كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية. يجب أن لا يقل عمر المتقدم الذي يعمل بالقطاع الحكومي 21 عاما ولا يزيد عن 58 عاما. يجب أن لا يقل عمر المتقدم الذي يعمل بالقطاع الخاص 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما. يجب أن يكون راتب المتقدم الشهري 3000 ريال سعودي للحصول علي تمويل شخصي من بنك سامبا. يجب ألا تقل مدة خدمة العمل للمواطن السعودي لا تقل عن شهر واحد فقط.

طريقة التقديم طلب التمويل الشخصي من بنك سامبا الإلكتروني

يقدم بنك سامبا تمويل شخصي سريع في خلال 3 ساعات فقط، حيث يقدم بنك سامبا جميع التمويلات الشخصية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لدي بنك سامبا، ومن ثم يقوم العميل بتسجيل جميع المعلومات الشخصية وبتعبئة البيانات المطلوبة ورقم الهاتف والاسم وجهة العمل والمبلغ التمويل الشخصي الذي يرغب في الحصول علية، ثم الضغط علي تسجيل الطلب.