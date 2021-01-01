نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وخطوات التقديم وظائف وزارة الصحة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم علي وظائف وزارة الصحة 1442 السعودية تعتبر واحدة من ضمن الوظائف التي يبحث عن التقديم فيها العديد من المواطنين في المملكة وخاصة خريجي الجامعات السعودية حيث إن الوزارة أعلنت عن توافر الكثير من الوظائف الإدارية وظائف سكرتارية للشباب حديث التخرج والغير حاصل علي عمل.

وظائف وزارة الصحة 1442

قامت الوزارة بالإعلان عن توافر أكثر من 2000 وظيفة في مختلف القطاعات التابعة لها في كافة مناطق المملكة العربية السعودية حيث إنه سيتم التعين المباشر للكفاءات المطلوبة ومن ضمن الوظائف المطلوبة:

فنين وأخصائي أشعة.

أطباء

تغذية علاجية.

تعقيم طبي.

مناظير باطنة.

صيدلة.

قبالة.

علاج جبائر.

جودة صحية.

تغذية عامة.

تقنية كلى.

مختبر.

علاج طبيعي مناظير

رعاية فم وأسنان.

تخطيط مخ وأعصاب.

صيدلة وصناعات دوائية.

شروط التقديم علي الوظائف

قامت وزارة الصحة السعودية بالإعلان عن شروط التقديم علي الوظائف وتتلخص الشروط في السطور التالية:

أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم حاصل علي بكالريوس في التخصص المطلوب.

يشترط أن يمتلك الخبرة التعليمية الكافية للعمل في هذه الوظائف.

يجب أن يكون حاصل علي تقدير عام جيد في الكلية حتي يتمكن من التقديم في الوظيفة.

أذا كان الخريج حاصل علي الشهادة من خارج المملكة العربية السعودية يجب أن يقدم المعادلة من وزارة الخارجية.

إن كان هناك خبرات سابقة يجب أن يحضر المتقدم للوظيفة بيانات شهادة الخبرات من التأمينات.

أذا كان المتقدم خريج كلية الطب يجب أحضار شهادة الامتياز.

طريقة التقديم علي وظائف وزارة الصحة 1442

قامت وزارة الصحة بالإعلان عن إن التقديم علي هذه الوظائف سيكون إلكترونياً وحتي تتمكن من التقديم في هذه الوظائف يجب أتباع الأتي:-