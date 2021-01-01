نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم ديوان وزارة الداخلية 1442 رابط ابشر توظيف وظائف عسكرية برتب مختلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف عسكرية للسعوديين في وزارة الداخلية السعودية، حيث أعلنت وكالة وزارة الداخلية عن موعد تقديم ديوان وزارة الداخلية 1442 والتي يبدأ فتح باب القبول والتسجيل من يوم السبت 2 يناير 2020 الموافق 18/ 5/ 1442، ويستمر التقديم حتى يوم الخميس المقبل الموافق 23/ 5/ 1442 هـ، وتلك الوظائف العسكرية المتاحة على رتب (عريف- جندي أول- جندي) والتي تتطلب كل رتبة عسكرية التقديم وفق المؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم، ونقدم لكم بموقع ثقفني كافة التفاصيل ورابط أبشر توظيف وزارة الداخلية للتحضير لفتح الموقع الإلكتروني والتقديم بعد معرفة الشروط اللازمة.

تقديم ديوان وزارة الداخلية 1442

من الوظائف التي ينتظرها المواطنين بالمملكة العربية السعودية والمقصورة على المواطنين هي الوظائف العسكرية والإدارية التابعة لوزارة الداخلية وقطاعاتها، حيث يتم التقديم الإلكتروني منصة ابشر وانتظار إظهار نتائج القبول المبدئي وتحديد موعد للمقابلة الشخصية وإجراء الاختبارات المطلوبة، وأيضاً مطابقة البيانات، ونوهت الوزارة لراغبي تقديم وظائف ديوان الداخلية 1442 أن يتم تعبئة نموذج الوظيفة بشكل صحيح وبيانات صحيحة وفق المسجل بالجهات الحكومية.

تخصصات وظائف ديوان الداخلية 1442

حددت وكالة وزارة الداخلية الرتب العسكرية المطلوبة، وتتطلب توافر التخصصات بحسب الرتبة والمؤهلات التالية:

رتبة عريف الحصول على دبلوم سنتين فأكثر على التخصصات التالية: (على التخصصات التالية: (حاسب آلي- تصميم جرافيكس- نضم معلومات إدارية- الحاسب الآلي- محاسبة قانون- دعم فني للحاسب الآلي- إدارة أعمال- إدارة مالية- برمجيات الحاسب الآلي) رتبة جندي أول الحاصلين على شهادة الثانوية العامة + دورة تدريبية مدتها سنة على الأقل التخصصات المطلوبة: (نظم معلومات- حاسب آلي- تقنية معلومات- شبكات الحاسب الآلي- تبريد وتكييف- محركات ومركبات) رتبة جندي الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات لم يحدد تخصصات معينة

شروط تقديم وظائف ديوان الداخلية

شروط عامة أساسية في كافة الوظائف بالقطاعات العسكرية لوزارة الداخلية وهي:

توافر المؤهل الدراسي المطلوب

مصادقة المؤهل الدراسي من قبل الاختصاص

التقديم لسعودي الجنسية

ألا يكون متزوج بغير سعودية

أن يكون حسن السير والسلوك

عدم سابقة الحكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف والأمانة

رابط التقديم على وظائف ديوان وزارة الداخلية السعودية

يتم فتح التسجيل الإلكتروني صباح اليوم السبت 18/ 5/ 1442 هـ، وذلك بالدخول على رابط أبشر توظيف وزارة الداخلية، وتجد به شروط الوظيفة وموعد التقديم الرسمي، ولابد من تعبئة بياناتك الشخصية صحيحة لعدم إلغاء طلب التقديم.