محلل رياضي يصف النصر كبرشلونة

دوت الخليج – الأحساء : حسين الحبيب أوضح محيسن الجمعان لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم السابق أن فريقه مازال قادرًا على العودة إلى المنافسة على الرغم من تراجع ترتيبه في الجدول العام، وبفارق نقطي كبير عن المتصدر، مشيرا إلى ان هناك أندية عالمية كبرى كبرشلونة وريال مدريد مرت بنفس ظروف النصر ثم نهضت من جديد.

وقال الجمعان سوء النتائج يمكن أن ينتهي إذا جلس الجميع على مائدة النقاش بحضور جميع الأطراف من لاعبين وجهاز فني وإدارة، فلابد من وضع أياديهم على موضع الخلل ،معظم أندية العالم تتعثر، وليس النصر فقط الذي يتعرض لعثرات”. وتابع: “لا تظلموا عبد الرزاق حمد الله لأنه يظل نجمًا كبيرًا وضمن كوكبة مميزة من لاعبي الدوري السعودي، وما يمر به الآن من عدم التوفيق مر بها النجم الأرجنتيني ميسي قبل موسمين، لذلك لا يجب القسوة عليه وكلي ثقة أن يعود إلى مستواه المعروف”.

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