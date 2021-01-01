حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ السبت في المملكة

بلادي – الرياض :
أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (السبت).
وتوقّع المركز سماء غائمة إلى غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة، كما يتوقع تكون الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على شمال ووسط وشرق المملكة، وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.
ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 31 درجة مئوية في جازان والقنفذة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 5 درجات مئوية في طريف ورفحاء.
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