“شرطة الرياض” تضبط 350 مخالفة بعد رصد أعداد كبيرة داخل أحد المجمعات التجارية

بلادي – الرياض :
ضبطت شرطة الرياض 350 مخالفة للائحة الحد من التجمعات، وذلك تفاعلاً مع مقطع فيديو جرى تداوله يرصد وجود أعداد كبيرة من مرتادي المجمعات التجارية بالرياض.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، إن الفيديو أظهر وجود عدد كبير من مرتادي أحد المجمعات التجارية في مدينة الرياض بأعداد تخالف ما نصت عليه لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في نقل وتفشي فيروس كورونا المستجد.
وقد ضبطت الأجهزة الأمنية في الموقع (350) مخالفة، واتخذت بحق المخالفين كافة الإجراءات النظامية، وفقاً للائحة الحد من التجمعات.
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