المسند: العشرة الأوائل في يناير هي الأبرد بالعام.. وهذا متوسط درجات الحرارة بالرياض

بلادي – الرياض :
أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، أن الأيام العشرة الأوائل من شهر يناير هي الأشد برودة في العام، مستعرضًا ملامح درجات الحرارة في مدينة الرياض خلال الشهر الجاري.
وأوضح أن متوسط درجات الحرارة لمدينة الرياض في هذا الشهر يصل إلى 14 درجة، وذلك حسب السجلات المناخية للمدينة على مدار الـ35 عامًا الماضية.
وأشار إلى أن هذا العام قد تشهد الأيام العشرة الأوائل اعتدالًا نسبيًا، وذلك بالمقارنة بالأعوام الماضية.
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