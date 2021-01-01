“التجارة” تشهر بمحاسب قانوني وتوقفه عن العمل لمدة شهر لمخالفة النظام

بلادي – الرياض :

شهّرت وزارة التجارة بأحد المحاسبين القانونيين بعد أن خالف أحكام نظام المحاسبين القانونيين، وأوقفته عن مزاولة المهنة لمدة شهر.

وأوضحت أن المحاسب المخالف لم يلتزم بالأنظمة والمعايير المهنية عند مزاولته لمهنة المحاسبة والمراجعة، وأن القرار صدر عن لجنة التحقيق في مخالفات أحكام النظام.

يُذكر أن النظام ألزم المحاسب القانوني بالتقيد بسلوك وآداب المهنة، وكذلك بمعايير المحاسبة والمراجعة والمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.