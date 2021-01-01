نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التقديم علي وظائف ديوان وزارة الداخلية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم علي وظائف ديوان وزارة الداخلية يعتبر ذلك واحد من ضمن الأمور الهامة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يقوم الكثير من خريجي الجامعات السعودية والحاصلين علي شهادة الثانوية العامة بالحصول علي وظيفة في الوزارة وفي هذا المقال سنستعرض لكم شروط وخطوات التقديم علي الوظائف.

وظائف ديوان وزارة الداخلية

قامت الإدارة المركزية للوظائف في وزارة الداخلية السعودية بالإعلان عن توافر العديد من الوظائف الشاغرة للخريجين سواء من الجامعات أو الثانوية العامة وذلك لشغل وظيفة جندي أو وظيفة عريف لدي الوزارة، وقامت الوزارة بتحديد موعد التقديم علي هذه الوظائف بداية من يوم السبت الموافق 2 يناير وحتي الخميس 7 يناير الجاري.

شروط وظائف وزارة الداخلية 1442

قامت الوزارة بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب إن تتوافر وذلك لأن يتم قبول الشاب المتقدم وجاءت الشروط في النحو التالي:

يشترط أن يكون المتقدم علي الوظائف سعودي الجنسية.

يشترط أن يكون قد نشاء وتربي مع والدية في السعودية.

يجب أن يكون الشاب المتقدم حسن السمعة والسير والسلوك.

ينبغي أن لا يكون قد حكم علية في القضايا الجنائية أو القضايا التي تخص الشرف والأمانة.

يجب علي المتقدم أن لا يكون قد فصل من قبل من الكليات العسكرية.

يشترط أن يكون طول المتقدم متناسب مع وزنة ولا يقل طوله عن 170 سم.

أن يكون المتقدم حاصل علي الأقل علي شهادة الثانوية العامة.

طريقة التقديم علي وظائف ديوان وزارة الداخلية

قالت الوزارة بأن التقديم علي هذه الوظائف سيكون إلكترونياً عبر بوابة منصة أبشر للوظائف وحتي يتمكن الشاب من التقديم ينبغي أن يتبع القائمة الأتية: