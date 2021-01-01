نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة عين التعليمية 2021 علي القمر الصناعي عرب سات ونايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة عين التعليمية 2021 الجديد هو تردد هام ويجب أن يعرفه جميع لجميع الطلبة والطالبات في المملكة العربية السعودية بعد أن اصبح التعليم في المملكة العربية السعودية عن بعد لاستكمال المناهج الدراسية في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19) وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها المملكة للحرص علي صحة الطلبة والطالبات و المعلمين وجميع الكوادر التابعة لوزارة التعليم السعودي، لذا فقد حرصت وزارة التعليم علي توفير قناة عين التعليمية ليتمكن الطلاب من متابعة شرح دروسهم، وتقوم القناة بعرض الدروس لمختلف مراحل التعليم المختلفة ” المرحلة الابتدائية و المرحلة الإعدادية و المرحلة الثانوية ” وتقوم بعرض هذا الشر لأكثر من مرة في اليوم ليتمكن الطلبة من فهم الدرس ومتابعته حسب الموعد المناسب له.

تردد قناة عين التعليمية 2021 علي القمر الصناعي نايل سات

في الآونة الأخيرة يتم البحث كثيراُ عن تردد قناة عين التعليمية، وذلك يأتي تزامناً مع حلول بداية التيرم الثاني من العام الدراسي الحالي في المملكة العربية السعودية لذا يحرص الطلبة و الطالبات و أولياء الأمور من البحث عن التردد الخاص بالقناة ومعرفة مواعيد الدروس لمتابعتها أول بأول وتوجد القناة علي القمري الصناعيين العرب سات و النايل سات وترددها علي القمر الصناعي نايل سات هو كالتالي:

تردد قناة عين علي القمر الصناعي نايل سات هو: 11564.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة هو: 5/6.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو: 27500 .

تردد قناة عين التعليمية 2021 علي القمر الصناعي عرب سات

كما لوحظ في الفترة الأخيرة البحث المستمر علي القناة التي قامت بإطلاقها وزارة التعليم السعودي عن طريق القمر الصناعي عرب سات وهي كالتالي:

تردد القناة التعليمية علي القمر الصناعي عرب سات هو: 12437 .

معدل استقطاب القناة : استقطاب عمودي.

معدل ترميز القناة :27500 .

معامل تصحيح الخطأ للقناة هو :5/6 .

تردد قناة عين للمرحلة الثانوية و المتوسطة

كما تقوم القناة بعرض شرح مفصل للمواد المختلفة في المرحلة الثانوية بجميع صفوفها ( الأول و الثاني و الثالث) ويتم إعادة الدروس باستمرار علي القناة بمواعيد مختلفة لتتناسب مع جميع الطلبة و الطالبات كما يتم عرض دروس المرحلة المتوسطة .