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عمر شويل - جدة نظام نور بدون الرقم السري ، أوضحت وزارة السعودية التعليمية في صباح اليوم من خلال خدمات جديدة قدمتها لطالبات وطلبة وأولياء أمور المملكة، وذلك للحصول على نتائج المرحلة الإبتدائية والمتوسطة والثانوية من خلال نظام ورابط نور بدون الرقم السري أو التسجيل الدخول إلى الحساب، وذلك بعد حدوث مشاكل وضغط كبير جدا على الرابط الأساسي، ويمكن لطلاب هذه المراحل الدخول عبر الرابط بنظام وكتابة الرقم المدني الخاص بهم وايضا كتابة رمز التحقق، وكان كل ذلك ينتظره العديد من الطلاب للاستعلام عن نتائجهم وعمل نظام نور بدون الرقم السري على تسهيل عملية الاستعلام لكافة الطلاب.

كيفية الدخول على نظام نور بدون الرقم السري

قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بتهنئة الطلاب المتفوقين متمنية لهم دوام النجاح والتفوق وقامت بتوضيح بعض الإمكانيات الخاصة بهذا النظام، وقالت إن يمكن لكم الدخول والاستعلام برقم الهوية الخاص بكم فقط بدون الرقم السري حيث أن عند دخول رقم الهوية الخاص بك سوف تظهر لك درجات جميع المواد الخاص بك فور التحقق من الدرجات ورصدها يمكنك متابعتها والتأكد من النتائج الخاصة بك بطريقة مبسطة ومباشرة على موقع نور بدون الرقم السري.

خطوات الدخول على رابط نظام نور بدون الرقم السري

لابد من الدخول على نظام نور بدون الرقم السري.

كتابة رقم الهوية الخاص بك الموجود في البطاقة أو شهادة الميلاد .

الضغط على كلمة بحث .

سوف تظهر لك جميع الدرجات الخاصة بالمواد.

موقع نور بدون الرقم السري.

حيث يقوم موقع نور بدون الرقم السري بالعديد من التحديثات والتقنيات الحديثة التي يستفاد منها عدد كبير من الطلبة وأولياء الأمور مما توفر لهم وقتًا وجهدًا وذلك من خلال الدخول على موقع نور بدون الرقم السري وقد عملت وزارة التربية والتعليم السعودية بالدخول على هذا الموقع بدون الرقم السري وذلك لمعاناه الكثير من فقدان ونسيان الرقم السري الخاص بهم مما يجعلهم يكونون أمام مشكلة يصعب حلها، كما أن يعد موقع نور بدون الرقم السري من التطورات والارتقاءات الخاصة بنظام التعليم والتسهيل عليهم، كما يمكنهم الإطلاع على خطة النظام الدراسي الجديد فور بدء العام الدراسي الثاني وأيضًا موعد بدء الامتحانات الخاصة بهذا الفصل.