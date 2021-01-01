نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعلنت وزارة الحرس الوطني عن توفر عدد من الوظائف للتخصصات المختلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الحرس الوطني عن توفر عدد من الوظائف الموجودة وذلك لكل الحاصلين على التخصصات المناسبة للعمل في الوظائف التي تم الإعلان عنها، وينبغي على كل من يرغب بالتقدم على هذه الوظائف القيام بالدخول على بوابة التوظيف علي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “جدارة” وذلك من يوم 2021/1/3م وتستمر مدة خمسة أيام . أعلنت وزارة الحرس الوطني عن توفر عدد من الوظائف،طريقة التقديم من عليها ينبغي أولا أن تدخل على نظام التوظيف “جدارة” على الموقع الخاص بوزارة الموارد البشرية.

ثم ينبغي التأكد من صحة البيانات، وفي وجود أي اختلاف ستقوم بتقديم اعتراض ليتم دراسته من قبل العاملين في وزارة الموارد البشرية،وأما عند صحة البيانات يتم الضغط على اختيار التقديم على الإعلانات الوظيفية.

وبعدها قم بتحديد الرغبة في الدخول علي الإعلان من خلال الضغط في المربع المخصص لذلك في الطلب.

وبعدها عليك تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب الأولوية لدى المتقدم من خلال الاختيار من بين الوظائف المعلنة تبعا لمقراتها ومن ثم حفظ الطلب.

ويجب علي جميع المتقدمين اختيار طباعة ملخص الطلب من خلال اختيار طباعة ملخص الطلب والاحتفاظ به، وذلك لأنه لن يتم قبول أي مراجعة أو استفسار أو تظلم بغير إرسال ملخص الطلب، ويجب أن يكون تاريخ طباعته قبل تاريخ نهاية فترة التقديم المحددة.

يتم الدخول عبر الرابط التالي: https://eservices.mcs.gov.s​a .​ أهم الفئات التي يخصها التقديم علي الوظائف حاصلي الدبلومات المتوسطة من بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها وذلك تبعا لاحتياج الوزارة من التخصصات الواردة في دليل تصنيف الوظائف.

حاصلي الدرجة الجامعية ويرجع ذلك لاحتياج الوزارة من التخصصات الواردة في دليل تصنيف الوظائف.

حاصلي درجة الماجستير، أو ما يعادلها من الدبلومات بعد الجامعية ويرجع ذلك لاحتياج الوزارة من التخصصات الواردة في دليل تصنيف الوظائف.

وتكون الأفضلية عند الترشيح إلي التخصصات غير تربوية ومن ثم للتربوية. أهم الشروط لتقديم الطلب علي الوظائف من أهم الشروط أن يكون قد سبق حضور الاختبار المهني أو “القدرات المعرفية” المحددة للجامعيين على المرتبة السادسة – السابعة-الثامنة.

يشترط أن يتم إحضار قرار المعادلة من قبل وزارة التعليم وذلك للحاصلين على الدرجات العلمية من خارج المملكة.

ينبغي حضور المقابلة الشخصية ويتم الترشيح النهائي بعد أنجاز المقابلة الشخصية، وفي حالة عدم أنجاز المقابلة الشخصية يتم لغي الترشيح .

ينبغي أن تكون أماكن الوظائف المعلنة متفقة مع الرغبات المكانية للمرشح .

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