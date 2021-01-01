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عمر شويل - جدة تسديد قياس من الجوال عن طريق الراجحي ، من أفضل الطرق التي يفضلها المستفيدين من الخدمات التي يقدمها المركز الوطني للقياس هي الطريقة التي يتم بها تسديد القياس عن طريق الجوال، حيث أن هذه الخدمة تتيح لهم إمكانية السداد لجميع الرسوم المطلوبة وهم في أماكنهم دون الحاجة إلى القيام بأي إجراء معقد، حيث أنه وفي خلال دقائق معدودة يمكن أن يتم سداد رسوم قياس عن طريق الجوال في أي مكان وأيضًا استكمال جميع الإجراءات المطلوبة للتسجيل في الاختبار المراد أدائه.

اختبارات قياس

المركز الوطني للقياس هو أحد المراكز التابعة لهيئة التقويم والتعليم والتدريب فهو يقدم الكثير من الاختبارات التعليمية والمهنية لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، وفي هذا يتم التعاون بين المركز الوطني للقياس وعدد كبير من الجهات الحكومية لكي يتم تقديم تلك الاختبارات، هذه الاختبارات تستخدم كماعيير للمفاضلة بين جميع المرشحين سواء الملتحقين في الجامعات المختلفة أو من يقوموا باستكمال الدراسات العليا.

تلك الاختبارات التي يتم عملها في المركز الوطني للقياس أصبحت من الأشياء الأساسية التي يتم عن طريقها اختيار جميع المتقدمين للشغل في معظم الوظائف الحكومية في المملكة العربية السعودية، وذلك لكي يتم التأكد من قدرة الشخص بالقيام بأداء وظيفته المتقدم إليها وعلى الوجه الأكمل وذلك من خلال امتلاك هذا الشخص القدرة على القيام بجميع وظائفه، الاختبارات يتم وضعها على أسس ومعايير علمية ومجردة بين جميع المرشحين لجميع الوظائف أو الجامعات.

طريقة تسديد قياس من الجوال

يمكن أن يتم تسديد قياس من الجوال في المركز الوطني للقياس وذلك من خلال الكثير من الطرق منها التسديد الإلكتروني لجميع الأشخاص المشتركين في خدمات الدفع الإلكتروني.