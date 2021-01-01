نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منح الراجحي الدراسية المجانية والجزئية وأهم الشروط للحصول عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة منح الراجحي الدراسية تتم في أول كل سنة من العام الجديد، لغير السعوديين والتي تتم بناء على عدة شروط لكي يحصل عليها الطالب لاستكمال العام الجاري بمنحة مقدمة من مؤسسة الشيخ سليمان الراجحي الخيرية، فهي تقدم كل عام ل 1200 مشروع داخل المملكة العربية السعودية، ويتم تنفيذها من قبل الجهات الحكومية والجهات الخيرية، وصل عدد الطلاب الحاصلين على المنح الدراسية إلى 340 طالب بمبلغ مالي 40 مليون ريال على مختلف المراحل العمرية، وهناك عدة شروط لكي تحصل على تلك المنحة وتحظى بالنجاح الدراسي خلال مراحل التعليم.

منح الراجحي الدراسية لغير السعوديين



يتم تقديم هذه المنحة للطلاب الناجحين في الفصل الأول أو تفوقهم خلال السنة الدراسية الأولى لطب بشري أو مختبرات طبية، يحصل الطالب على خصم 70% من قيمة الرسوم الدراسية الأساسية في حالة حصوله على معدل سنوي 5:5.00، وقد يحصل على خصم بقيمة 50% من قيمة الرسوم الدراسية الأساسية، إذا حصل على معدل سنوي من 25 : 5.00 وتستمر المنح الدراسية طوال فترة التعليم.

من أهم المميزات لتلك المنح أنه قد يمكن السماح بصرف المنحة مجانية للتعليم العالي، والاختلاط بين الجنسيات وتعليم ثقافة ومعلومات جديدة تنشأ عن ذلك الاختلاط، كما أنه بعد التخرج يحصل الطالب على وظيفة تلائم شهادته، فقد قامت مؤسسة الراجحي بتوفير البرامج الدراسية المختلفة لتحسين الدراسة لغير السعوديين.

منحه مجانية قد يحصل عليها الطلاب الذين حصلوا في الثانوية العامة على 95% ومكافئة شهرية 100 ألف ريال ولكنها لا تشمل مصاريف السكن، أما عن المنح الجزئية فتلك التي يتم الدفع من خلالها لوسائل التنقل للكلية، وكما أنها توفر سكن للطلاب، كل هذا يعتمد على الطالب ونجاحه وتفوقه في الدراسة ومن يحصل على المنح المجانية أو المنح الجزئية.

شروط الحصول على منح كلية الطب

يجب أن يحصل الطالب في أخر 3 سنوات من الثانوية العامة على 90% من قسم العلوم الطبيعية.

حصول الطالب على أكثر من 75% من درجات القدرات.

اجتياز اختبار المستوى الإنجليزي.

لائق طبياً.

ينجح في المقابلة الشخصية.

شروط الحصول على منح كلية العلوم