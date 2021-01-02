نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن مخالفات ساهر للمرور في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية من مالكي السيارات عن الاستعلام عن المخالفات المرور، وذلك بسبب مخالفة قوانين المرور والتي يحدث بسببها العديد من الحوادث والمخالفات المرورية، وقد ساهم التقدم التكنولوجي في حل العديد من المشاكل لدى المواطنين، حيث أسست الحكومة السعودية من خلال شبكة الإنترنت نظام ساهر الالكترونى، ويمكن للمواطنين التعرف من خلاله على كافة المخالفات المرورية والقيمة المادية التي يمكن سدادها، وسنوضح لكم بالتفصيل عن الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال ساهر. نظام ساهر يعد نظام ساهر من الأنظمة الإلكترونية الحديثة في المملكة العربية السعودية التابعة لوزارة الداخلية السعودية.

يهدف نظام ساهر إلى تسجيل كافة المخالفات المروية والمركبات وضبط حركة المرور في المملكة العربية السعودية.

استخدام احدث التكنولوجيا الحديثة وذلك باستخدام احدث الكاميرات الرقمية والتي تم ربطها بمركز المعلومات.

يوجد في نظام ساهر تقنية إدارة أو TMS وهو النظام الذي يتحكم بالإشارات الضوئية التي يتم تسجليها، وتقنية نظام موقع السيارات الجهاز المروري أو AVL والتي ينظم حركة المرور وإدارة الفرق الميدانية وتقنية التعرف على السيارات عن طريق اللوحات المتعلقة عليها وتسجيل السيارات المسروقة والمخالفة من خلال LPR.

يقوم نظام ساهر بإرسال إشعارات لمالكي السيارات بالمخالفات المروية. الاستعلام عن نظام ساهر برقم اللوحة انقر على موقع أبشر التابع لوزارة الدخلية السعودية للمخالفات المرورية.

بعد الدخول إلى الموقع قم بكتابة جميع البيانات الخاصة بالمستعلم.

قم بكتابة رقم الهوية الشخصية بصاحب السيارة ثم رمز التحقق الذي يظهر أمامك.

ثم انقر بعد ذلك على كلمة (عرض).

ستظهر لك جميع المخالفات الموجودة منذ حدوثها ومكانها مع ظهور نوع المخالفة والغرامة المادية التي يمكن سدادها. طريقة سداد مخالفات ساهر يوجد طريقتين يتم الدفع بهما وهما: الطريقة الأولي: وهى يمكنك سداد المخالفة من خلال الموقع الالكترونى عن طريق موقع أبشر وزارة الداخلية للمخالفات المرورية، ثم يتم إدخال رقم الهوية الخاص بصاحب السيارة ومن ثم يتم سداد جميع المخالفات عن طريق حسابك البنكي الخاص بك.

الطريقة الثانية: وهى الدفع عن طريق الهاتف الخاص بك وذلك بالاتصال على الرقم 989 وبعد ذلك عليك اتباع الخطوات بكل سهولة. الاعتراض عن مخالفات ساهر المرورية قم بالدخول إلى موقع أبشر التابع لوزارة الداخلية بشرط أن يكون المستخدم مسجلاً.

اضغط على خدمات إلكترونية متكاملة.

ستظهر لك قائمة قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص بك.

ستظهر أمامك عدة اختيارات، قم باختيار خيار الاعتراض على المخالفات.

كتابة الرقم القومى وتاريخ الميلاد الخاص بك.

ثم التسجيل على الاعتراض وستظهر لك الاعتراضات السابقة الخاصة بك. مخالفات ساهر لغير السعوديين قم بالدخول لمنصة ابشر.

قم باختيار خدمات أفراد الإلكترونية باللون الأخضر.

ثم اختار أيقونة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

ستظهر لك صفحة بها الاستعلام عن المخالفات المرورية الغير مدفوعة للزائرين.

قم بمليء البيانات من نوع الوثيقة.

ثم كتابة رقم الوثيقة المختارة.

بعد ذلك اكتب الرمز المرئي بشكل صحيح.

وأخيرا اضغط على عرض وستظهر لك المخالفات المرورية الخاصة بك.

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