سلم رواتب المعلمين مع البدلات 1442

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عمر شويل - جدة سلم رواتب المعلمين 1442 مع البدلات وموعد صرف العلاوة السنوية ، يعد أكثر ما يهم السادة المعلمين الآن، حيث تعد المملكة العربية السعودية من أكثر الدول العربية التي تولى اهتماماً كبيراً بتطوير التعليم بكل عناصره، سواء من حيث المنهج الدراسي أو من حيث تطوير المستوي المهني والمادي للمعلم، باعتبار أن المعلم هو الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها تطوير العملية التعليمية، فبدون المعلم ستفشل كل عناصر المنظومة، مهما تم تطويرها، ولهذا تعمل قيادة المملكة على تطوير الأداء الوظيفي للمعلم من خلال زيادة عدد ساعات التدريب والدورات التدريبية التي يلتحق بها المعلم، أما على المستوى المادي فقد أقرت وزارة التعليم وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية سلم رواتب المعلمين الجديد والذي أدي إلى رفع أجور ورواتب المعلمين والمعلمات في المملكة حتى يتحقق الرضاء الوظيفي لدى المعلمين والمعلمات باعتبارهم عصب العملية التعليمية، ولهذا فإننا سوف نتناول في هذا المقال سلم رواتب المعلمين الجديد 1442 مع البدلات.

سلم رواتب المعلمين 1442 هـ:

أقرت وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية سلم جديد لرواتب المعلمين والذي يعتمد على عدة معايير، تتمثل في عدد سنوات العمل، الأداء الوظيفي، المؤهل الدراسي، التدرج الوظيفي، وينقسم سلم رواتب المعلمين في المملكة إلى عدد مستويات من الأول وحتى السادس ويتضمن كافة الرتب كالتالي:- مساعد معلم، معلم، معلم ممارس، معلم متقدم، معلم خبير.

ووفقاً لسلم رواتب المعلمين الجديد فقد جاء أدني راتب في المستوي الأول بقيمة 5200 ريال سعودي لمساعد المعلم والمعلم، بينما أعلى راتب في المستوي الثالث فقد جاء بقيمة 23170 ريال سعودي.

ويمكن التعرف على سلم الرواتب الجديد للمعلمين 1442 من الجدول التالي:-

شروط حصول المعلم والمعلمة على العلاوة السنوية :-

يجب أن يكون المعلم قد أتم في وظيفته 10 سنوات.

يجب على المعلم / المعلمة قضاء كافة فترات التدريب أثناء مدة خدمته التعليمية في المستوي الوظيفي المسكن عليه.

تصرف العلاوة السنوية للمعلم الذي تم نقله من وظيفة إلى وظيفة أخرى لم تتحدد في لائحة العلاوات السنوية.

تصرف مكافأة نهاية الخدمة لكل معلم قام بأداء مهام وظيفته على أكمل وجه وفقاً للائحة الجديدة.

شروط استمرار صرف العلاوة السنوية للمعلمين:-

والعلاوة السنوية لكي يتم استمرارها للسادة المعلمين هناك مجموعة من الشروط التي يجب على المعلمين معرفتها وذلك وفقاً لما نصت عليه مواد نصوص اللائحة التعليمية نذكر منها ما يلي:-

* يجب على المعلم عدم الغياب 15 يوماً بدون عذر في العام الواحد قبل استحقاق موعد العلاوة السنوية.

* عدم الحصول على تقدير في الأداء الوظيفي للمعلم يقل عن جيد.

* يجب الحصول على الرخصة المهنية في موعدها والفترات الزمنية المحددة لها.

* الابتعاد كلياً عن أي غياب بدون أجر عندما تكون في الدرجة 6 في نهاية المستوي.

شروط ترقية المعلمين والمعلمات وفقا للائحة التعليمية:-

* تحقيق الحد الأدنى من نقاط ساعات التطوير المهني.

* الحصول على تقدير جيد جداً لأخر 3 سنوات.

* الحصول على رخصة الترقية (الرخصة المهنية) واللازمة لمزاولة المهنة بالنسبة لشاغلي وظائف المعلمين والعاملين في الكادر التعليمي.

شروط التقاعد المبكر للمعلم والمعلمة وفقاً للائحة الوظائف التعليمية:-

تضمن سلم رواتب المعلمين الجديد 1442 عدد من الشروط التي يجب على المعلم أو المعلمة استيفائها منها ما يلي:-