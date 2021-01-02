نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب على نظام نور الابتدائى والاعدادى والثانوى بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام نور للتعليم وطريقة الاستعلام عنه يعد نظام مطور قامت به وزارة التربية والتعليم والذي يتم من خلاله متابعة العملية التعليمية عن بعد ومن خلال تقريرنا سنتعرف عن كيفية الاستعلام عن نظام نور للتعليم في كافة المراحل التعليمية.

الاستعلام عن نظام نور

للقيام وزارة التعليم السعودية بالتسهيل على الطلاب وأولياء أمورهم للحصول على النتائج الخاصة بالطالب وهناك بعض من الخطوات التي يتم من خلالها الاستعلام عن النتائج من خلال نظام نور ومنها.

يتم القيام بالدخول على موقع نظام نور. يتم القيام بإدخال البيانات الخاصة بالطالب من اسم المستخدم وكلمة المرور. يقوم ولي الأمر بكتابة رمز التحقق الذي يظهر لنا لنا في كل مرة يتم قيامنا بالدخول للموقع. يتم القيام بالدخول على القسم الخاص بنتيجة نهاية الفصل الدراسي الأول. لابد من القيام باختيار اسم المدرسة والإدارة التعليمية الذي يتبع لها الطالب ويتم القيام بالضغط على عرض النتيجة.

نظام نور النتائج برقم الهوية

قام نظام النور بتوفير رابط يمكننا من خلاله الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور بعد الانتهاء من كافة الامتحانات، كما أنه وفر عدة طرق مختلفة للتعرف على نتائج الطلاب في كافة المراحل،حيث أنه يساعد في تقديم الخدمات المختلفة للطلاب في جميع المراحل الدراسية.

حيث أنه يمكننا من طباعة الشهادات الخاصة بالطلاب وطباعة التقارير الخاصة بأداء الطالب، حيث يساعد نظام نور في تسجيل أسماء الطلاب في الصف الأول الابتدائي والتعرف على الجداول الخاصة بالامتحانات، ويساعد هذا النظام على القيام بربط الطالب وولي الأمر مع المعلمين أيضًا للمتابعة المستمرة.