نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الضمان الإجتماعي المقطوعة” موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 برقم الطلب وشروطها في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الملايين من مستفيدي الضمان الإجتماعي من المواطنين السعوديين عن موعد صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي، تلك المساعدات التي تطلقها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية لمساعدة الآلاف من الاسر السعودية التي تحتاج إلى الدعم بإستمرار نظراً لظروفها المعيشية الصعبة التي تعيشها بعد ارتفاع أسعار السلع الأساسية نتيجة العديد من الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة السعودية في الفترة الأخيرة كإجراء لرفع معدل النمو الإقتصادي وتحسين المستوى المعيشي لدي أغلب الأسر خاصة الأسر متوسطة الحال، ولهذا نهتم في موقعنا بالكتابة عن كل أخبار وبرامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية وخاصة برنامج المساعدة المقطوعة، ونوضح لكم في موقعنا “ثقفني” خلال هذه المقالة موعد صرف المساعدة المقطوعة وشروط التسجيل فيها، فتابعونا.

شروط المساعدة المقطوعة

نوضح لكم في هذه المقالة الآن ابرز وأهم الشروط اللازمة للتقديم في المساعدة المقطوعة، والشروط كالتالي:

في البداية ينبغي أن يكون عمر المواطن المتقدم لا يقل عن 35 عام.

ولا يتقاضى راتب كبير.

وأن يكون سعودي الجنسية.

ولا يمتلك سجلات تجارية أو عقارية.

موعد صرف المقطوعة

يُمكنكم الإستعلام عن كل المعلومات التي تريدونها من خلال متابعة مقالاتنا عن المساعدة المقطوعة أو زيارة الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية على الإنترنت، وحتى هذه اللحظة لم يتم تحديد الموعد الرسمي لنزول المساعدات المقطوعة، وسنوضح الموعد لكم فور الإعلان عنه من المصدر الرسمي وهو موقع الوزارة.