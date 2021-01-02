نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تقديم طلب إثبات خلع عبر وزارة العدل السعودية والأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تقديم طلب إثبات خلع , ما هي خدمة إثبات خلع، وما هي خطوات تَقديم طلب إثبات خلع، وما هي الأوراق المطلوبة؟ وما هو رابط منصة وزارة العدل الالكترونية، كل تَلك الأسئلة هي مَحور بحث من قَبل العديد من السيدات التي تٌريد إنجاز كل تَلك المهام بَدون الذهاب لمقر وزارة العدل، والاستفادة من نظام الخدمات الرقمية التي تٌقدمها الوزارة للمواطنين للتَخفيف من التَكدس، والتوفير في الوقت.

خطوات تقديم طلب إثبات خلع

من أجل التَقديم طلب إثبات خلع، سَيَتطلب على الزوجة زيارة المنصة الإلكترونية الخاصة بـ وزارة العدل السعودية، من خلال رابط الموقع الرسمي للوزارة، واختيار الخدمات الالكترونية، ثم إتباع هذه الخطوات الاتية:-

يَتم اختيار أيقونة (طلب أمام الدوائر اللا نهائية).

بَعد الضغط على هذا الخيار يَتم اختيار (الدخول إلى الخدمة).

ثم اختيار تَقديم طلب جديد.

ثم اختيار الفئة الأسرية والتي من ضمنها خيار (إثبات خلع)، ثم الضغط عليه.

يَجب ملء كل الحقول الفارغة، والتي تَشمل على جميع البيانات، مع الحرص على إدخالها بشكل صحيح.

ثم الضغط على النافذة المنبثقة التي سَتظهر بعد ملء البيانات، والتي تَحتوي على (طلب إثبات خلع).

ثم إدخال كل البيانات الخاصة بالزوج، والزوجة، كل البيانات الواردة في عقد الزواج.

بَعد التأكد من صحة البيانات المُدخلة ومراجعتها يَجب الضغط على إرسال الطلب.

ما هي خدمة إثبات خلع؟

هي أحد الخدمات الرقمية التي تقدمها وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، والتي تٌساعد المرأة في توضيح المرأة قيامها بخلع زوجها، كما أنه يُمكن للمقيمين والوافدين في المملكة العربية السعودية الحصول عليها، بالإضافة إلى أنها تَستطيع معرفة مقدار العوض.

الأوراق المطلوبة لتَقديم إثبات خلع على منصة وزارة العدل الالكترونية

حددت وزارة العدل السعودية وجوب إحضار بعض الأوراق من أجل الموافقة على تقديم إثبات خلع عبر المنصة الالكترونية، والتي تَشمل على كل الأوراق الثبوتية لكلًا من طرفين الخلع، وتَلك هي الأوراق المطلوبة:-