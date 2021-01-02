نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات فتح حساب الراجحي عبر الرابط الرسمي للبنك والشروط المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات فتح حساب الراجحي , بنك الراجحي من أهم البنوك التي يَحصر الجميع على مُتابعة كل أخباره، ومعرفة كل الخدمات التي يُقدمها لعملائه عبر الانترنت، ولعل أكثر ما يَبحث عنه العملاء هي طريقة فتح حساب الراجحي، والذي سَيُمكن العملاء من إيداع وسحب أموالهم، خاصًة بَعد لإطلاق خدمة حسابي من بنك الراجحي التي كانت محط اهتمام من الجميع.

خطوات فتح حساب الراجحي

يَحصل العملاء على مزايا كَثيرة من فتح حساب الراجحي عبر الانترنت، فلا يقتصر الأمر عن سحب وإيداع المال، بل يُقدم البنك مزايا وخدمات أخرى كثيرة، مثل خدمة صندوق الأمانات، التي تُمكن العملاء من حفظ كل الأشياء الثمينة الخاصة بهم، بالإضافة إلى إمكانية إصدار دفتر الشيكات الشخصية للعملاءّ.

ومن الأشياء المُميزة التي يُقدمها البنك لعملائه أصحاب الحساب الجاري، الحصول على كشف حساب الراجحي شهريًا، يُوضح فيه كل المعاملات المالية في خلال تلك الفترة، يَتم إصداره باللغة العربية أو الإنجليزية.

شروط حساب فَتح حساب الراجحي

وضع مصرف الراجحي بعض الشروط التي يَجب توافرها في العملاء الراغبين في فتح حساب جديد، والتي تَتمثل في:-

يُشترط أن يَبلغ العميل ثمانية عشر عامًا، لا يَجوز أقل على الإطلاق.

أن يَكون العميل مُقيم بالأراضي السعودية.

أن يَتم استيفاء كل البيانات المطلوبة، مع كتابتها بشكل صحيح.

الموافقة على جميع الشروط والأحكام التي يُقرها البنك بَعد ملء كل البيانات.

خطوات تسجيل حساب في بنك الراجحي

يُمكن الآن القيام بَفتح حساب في بنك الراجحي للمقيمين في المملكة العربية السعودية بكل سهولة، عن طريق الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالبنك، ثم إتباع هذه الخطوات الآتية:-