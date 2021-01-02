نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو برنامج هدف التابع لوزارة الموارد البشرية السعودية وشروطه بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هو برنامج هدف ؟ وما هي الشروط التي يَجب تَوافرها في المتقدمين للالتحاق بالبرنامج؟ من أكثر الأمور على مُحرك البحث، لأنه من أقوى البرامج التي أطلقتها الحكومة السعودية، تَحت إشراف وزارة التنمية والموارد البشرية، لَدعم العاطلين عن العمل، وإيجاد لهم وظيفة يستطيعون من خلالها الحصول على راتب، ومن جانب آخر تَكو خطوة للإصلاح الاقتصادي الذي هو ضمن أهداف رؤية السعودية 2030، وأيضًا لإصلاح المستوى المادي للمواطنين.

ما هو برنامج هدف

هو عبارة عن برنامج تدريب وتأهيل العاطلين عن العمل، لدَمجهم في أحد الوظائف المتوفرة، بالإضافة إلى أن البرنامج يَبحث عن الوظائف التي يَحتاج لها سوق العمل للنهوض بالاقتصاد، والعمل على تَوفير العمالة المناسبة لها، وبالتالي يُساعد في دَعم وتَمويل المشروعات الصغيرة.

ومن جميع الجوانب فهو يُفيد في الإصلاح الاقتصادي، والقضاء على البطالة، وتَحسين مستوى المعيشة لقطاع كبير من الأشخاص، سواء أكانوا رجال أو نساء، لأنه يُوجد برنامج هدف للتوظيف النسائي، الذي ساعد قطاع كبير من النساء في إيجاد الوظيفة المناسبة لها، براتب مناسب.

شروط التقديم في برنامج هدف

حددت وزارة التنمية والموارد البشرية شروطًا يَجب تَوافرها في المتقدمين ببرنامج هدف، وفي حالة استيفاء كل الشروط يَجب التوجه على موقع البوابة الوطنية طاقات الإلكترونية، والتسجيل مباشرة.

وتَلك هي الشروط التي يَجب تَوافرها للتقديم في برنامج هدف:-