نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات إصدار إقامة عاملة منزلية وتجديدها 2021 عبر منصة أبشر الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات إصدار إقامة عاملة منزلية , أضافت الحكومة السعودية عددًا من الشروط الخاصة بتَجديد الإقامة، مثل طرق تجديدها، وإصدارها، والرسوم المستحقة للتجديد، ولعل أكثر الأمور التي يَهتم بها المقيمين هي معرفة طرق إصدار وتجديد إقامة عاملة منزلية، عبر المنصات الإلكترونية المتاحة بالمملكة العربية السعودية.

خطوات إصدار إقامة عاملة منزلية

على كل مقيم في المملكة العربية السعودية أن يَكون على دراية تامة بكل ما يَتعلق بالإقامة، من طرق الاستعلام عن الرسوم، ومواعيد التجديد، وما هي تفاصيل إصدارها، بالإضافة لضرورة تَوقيع الكشف الطبي على العاملة قبل الشروع في إصدار الإقامة، التي يُمكن القيام بها عبر الدخول على بوابة أبشر الإلكترونية، عبر الضغط على هذا الرابط ، ثم المرور بَهذه الخطوات الآتية:-

تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدمة وكلمة المرور.

اختيار الخدمات الإلكترونية.

ثم اختيار خدمة الجوازات (إصدار إقامة).

ملء كل الحقول الفارغة التي تشتمل على بيانات العمالة المنزلية من رقم الهوية، رقم جواز السفر، الجنسية، وغيرها من البيانات.

إدخال الرمز المرئي والتأكد من صحة البيانات المدخلة، واختيار طريقة دفع الرسوم.

ثم التأكيد والقيام بالطباعة.

أما طريقة تَجديد الإقامة فيتم عن طريق الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية ، ثم إتباع هذه الخطوات الآتية:-

اختيار الخدمات الإلكترونية (خدمة الجوازات).

سَيقوم المتصفح بالنقل مباشرة لمنصة أبشر يَتم تسجيل الدخول ثم الرمز المرئي.

على الفور سَتظهر صفحة تحتوي على عدد العمالة المسجلة، يَتم الذهاب اسم العامل والقيام بتجديد الإقامة له بكل سهولة.

يَجب الضغط على موافقة ثم (تجديد).

وبَعد ذلك ستظهر صفحة خاصة بكل البيانات الخاصة بالعامل تُوضح بتأكيد التجديد، والموعد القادم للتجديد.

وسيتم إرسال إشعار للتعرف على طرق استلام الوثيقه الجديدة.

رسوم تجديد الإقامة للعمالة المنزلية

صرحت المديرية العامة للجوازات السعودية، ضرورة تجديد الإقامة في مواعيدها المحددة لتفادي الغرامات أو الترحيل، حيث وصلت رسوم الغرامات إلى 500 ريال سعودي في المرة الأولى، والثانية 1000 ريال.

وإذا لم يقم الوافد بتجديد الإقامة في المرة الثالثة، يَتم تَرحيله من أراضي المملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر أن رسوم تَجديد الإقامة للمقيم 650 ريال سعودي، أما رسوم تجديد الإقامة للعمالة المنزلية فهي 600 ريال سعودي، ولكن الفرق هو أن من يَقوم بتسديد القيمة هو صاحب العمل، ويَجب أيضًا القيام بسدادها في المواعيد المحددة لها.