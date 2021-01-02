نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج نظام نور برقم الهوية 1442 ابتدائي وإعدادي وثانوي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور بالمملكة العربية السعودية، عن رابط الدخول إلى نظام نور من أجل الحصول على نتائجهم في مراحل التعليم المختلفة، وذلك بالتزامن مع مواجهة الدولة لتداعيات فيروس كورونا كوفيد-19، حيث تحاول الحكومة السعودية خلال هذه الفترة منع انتشار الفيروس بين المواطنين والمقيمين داخل المملكة، ولاسيما الطلاب وأولياء الأمور حرصاً على سلامة الأسر داخل المملكة.

نتائج نظام نور برقم الهوية 1442

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت وقف الكثير من الأعمال ومنها الدراسة في الفصل الثاني العام الماضي بسبب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال العام الماضي، وقامت الوزارة مع بداية العام وسط إجراءات احترازية كبيرة إلغاء الذهاب للمدارس والاعتماد على التعليم عن بُعد خوفاً من انتشار الفيروس بين الطلاب والمعلمين وهيئة التعليم، حيث دشنت الوزارة منصة مدرستي للطلاب من أجل الدخول عليها والتفاعل مع المعلمين.

خطوات الدخول إلى نظام نور

وأعلنت وزارة التعليم النتائج لجميع المراحل التعليمية عبر نظام نور، وأتاحت الوزارة الدخول للطلاب وأولياء الأمور من أجل التعرف على نتائجهم في الفصل الدراسي الأول بكافة المحافظات، حيث قامت الوزارة برفع النتائج على موقع نور حتى يتمكن الجميع التعرف عليها من المنزل دون الحاجة للذهاب إلى المدارس.

رابط الدخول لموقع نور

ويمكنك الدخول عبر رابط موقع نور من أجل الحصول على النتيجة بدون عناء، وذلك من خلال خطوات بسيطة برقم الهوية:

الدخول إلى نظام نور من هنا.

ملء البيانات المطلوبة وكتابة رقم الهوية.

الضغط على كلمة استعلام النتائج.

وفي هذا المقال نكون قد كشفنا العديد من التفاصيل الهامة التي تُفيد الطلاب وأولياء الأمور، وكيفية الدخول عبر الرابط الرسمي لنظام نور ، وذلك من أجل الاستعلام عن النتيجة لجميع الصوف والمراحل التعليمية.