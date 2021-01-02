نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور برقم الهوية للطالب وولي الأمر 1442 للحصول على نتائج الفصل الدراسي الأول في المقال التالي

عمر شويل - جدة يكثر البحث عن نظام نور برقم الهوية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث يُعتبر نظام نور هو نظام التعليم الإلكتروني في المملكة العربية السعودية والذي يُقدم شتى الخدمات التعليمية الخاصة بالطلاب بمختلف المراحل الدراسية، بالإضافة إلى الخدمات المُقدمة للمعلمين وأولياء الأمور أيضاً؛ حيث يتم من خلاله التسجيل لاستكمال الدراسة عن بعد في ظل الظروف الصحية التي يشهدها العالم أجمع، لذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على المزيد من التفاصيل التي تخص noor results.

خطوات التسجيل في نظام نور برقم الهوية

يرغب كافة الطلاب في المملكة العربية السعودية التسجيل عبر نظام نور الإلكتروني نظراً لجميع الخدمات المُقدمة من قِبله، فهو من أفضل الأنظمة التي أطلقتها المملكة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد، لذا يتساءل الكثير عن كيفية التسجيل فيمكنك عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية وهي:

الاتجاه إلى الموقع الرسمي الخاص بنظام نور عبر موقع نظام نور – وزارة التعليم.

يتم كتابة اسم المستخدم، وكلمة المرور، ورقم الهوية وكافة البيانات المطلوبة بدقة كاملة.

بعد ذلك يتم متابعة كافة الخطوات وأخيراً يتم الضغط على خانة تسجيل الدخول وبذلك تكون تمت عملية التسجيل بنجاح.

طريقة تسجيل الدخول بحساب ولي الأمر عبر نظام نور

يُتيح أيضاً هذا النظام إمكانية دخول الآباء لمتابعة أبنائهم والتعرف على مستواهم التعليمي، لذا يُمكنك التسجيل عن طريق اتباع ما يلي:

الانتقال إلى الموقع الرسمي نظام نور برقم الهوية

إدخال اسم المستخدم، وكلمة السر ورمز التحقق.

الذهاب اخيراً إلى تسجيل الدخول.

يذكر أن نظام نور قد تم إطلاقة لأول مرة في عام 1432 هـ، وتم العمل على تطويره بشكل تدريجي بالاشتراك مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسر” وذلك في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتطوير المنطومة التعليمية ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة وتقديم خدمة أكثر يسراً للمواطنين سواء كانوا أولياء أمور أو طُلاب أو معلمين.