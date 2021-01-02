نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن دعم ساند برقم الهوية | التسجيل في ساند للتأمين ضد التعطل عن العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في برنامج ساند للتأمين ضد التعطل عن العمل الذي يعد من أهم البرامج التي أقرتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية من أجل المساهمة في مساعدة جميع الأفراد الذين يعانون من مشاكل الانقطاع عن العمل من خلال العمل الخاص وذلك لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، فهناك بعض الأفراد قد فقدوا الأعمال الخاصة بهم نتيجة بعض الأسباب المختلفة والتي قد تتم بشكل مفاجئ نتيجة أسباب قهرية، برنامج ساند للتأمين ضد التعطل عن العمل تابع لإدارة التأمينات الاجتماعية والذي يتم تنفيذه علي جميع العمال الحاملين للجنسية السعودية دون التحيز لفرد عن فرد أخر، وحتي يتم الحصول علي تأمين ساند يجب أن يكون الموظف تابع للنظام الخاص بالتأمينات الاجتماعية وأن يكون مشتركاً بها.

ساند للتأمين ضد التعطل عن العمل

ساند التعطل عن العمل يهدف الي تحقيق وصول الدعم المالي في صورة راتب شهري للشخص المتضرر لحين اغتنام الوظيفة التي تناسبه، كما يساهم برنامج ساند الي توفير دعم من نوع أخر وهو توفير الكثير من البرامج التدريبية من خلال الاشتراك مع القطاع الخاص بجميع المجالات في المملكة، ويتم التسجيل في نظام ساند بالشروط التالية:

الراغب في التسجيل في ساند يجب أن يكون سعودي الجنسية، كما يجب توافر الشرط الخاص الخاصة بالمدة من أجل الحصول علي التأمين.

يشترط برنامج ساند أن يكون قد قضي الفرد المدة الرسمية التي تمنحه الحصول علي دعم التعطل عن العمل.

يجب أن يكون سبب الانفصال عن العمل بسبب جهة العمل.

ألا يمتلك الفرد الراغب في التسجيل في ساند أي مصدر للدخل نتيجة نشاط عمل في أي جهة خاصة داخل المملكة.

ألا يتعدى عمر المستفيد عن 60 عام.

أن يكون المستفيد حريص علي البحث عن عمل جاد.

التزام جميع الأفراد المسجلين في ساند بالتدريب الذي يتم تقديمه من خلال الصندوق، والتعهد بجميع التعليمات التي يحددها صندوق ساند للجميع.

رابط التسجيل الالكتروني في ساند للتأمين ضد التعطل عن العمل

التسجيل في دعم ساند المادي نتيجة التعطل عن العمل يتم من خلال الدخول علي موقع التأمينات الاجتماعية الخاص بتسجيل جميع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية.