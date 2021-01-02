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عمر شويل - جدة يبحث كثير من الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية عن إجابة سؤال كيف اطلع شهادتي بالتزامن مع قرب موعد إعلان نتائج الاختبارات، ولذلك تتيح إليكم وزارة التعليم بالسعودية “منصة مدرستي” التي يمكن من خلالها الحصول على نتيجة الاختبارات في مختلف الصفوف الدراسية، بالإضافة إلى إمكانية استخراج الشهادة بشكل إلكتروني يوفر إليكم الوقت والمجهود، لذلك سوف نقدم لكم خطوات معرفة الشهادة.

كيف اطلع شهادتي من منصة مدرستي

هناك بعض الخطوات البسيطة التي يمكن بها معرفة كيفية الحصول على الشهادة المدرسية في جميع الصفوف الدراسية، وتتمثل الخطوات فيما يلي:

الولوج بشكل مباشر إلى موقع “ منصة مدرستي ” الإلكتروني.

” الإلكتروني. التسجيل إلى الحساب الخاص بالطالب أو الطالبة بمنصة مدرستي.

انتقل إلى أيقونة “التقويم”، ثم الضغط عليها.

ابحث في التقويم عن شهادات الفصل الدراسي، الذي ترغب في الإطلاع على شهاداته.

انقر على “الشهادات”.

سوف تنتقل إلى صفحة أخرى تحتوي على اسم الحدث، واسم المدرسة، والفصل الدراسي، وتاريخ النشر، وأيقونة الملفات، بالإضافة إلى ملف pdf الذي يشمل الإشعارات الخاصة بنتائج ودرجات الفصل الدراسي.

انقر على ملف pdf لأن به الشهادات والنتائج الخاصة بالطلاب.

قم بفتح الملف، وابحث عن شهادة الطالب أو الطالبة التي تريدها.

فإن هذه الخطوات تجعل الطالب قادر على الاطلاع على شهادته بطريقة سهلة، كما يمكنك طباعة الشهادة من خلال تحميلها على سطح المكتب لديك والضغط على الخيار الخاص بالطباعة.

كيف اطلع شهادتي عبر نظام نور

ولابد من الإشارة بأن الطالب أو ولي الأمر يمكنه أن يحصل على الشهادة عبر نظام نور، من خلال اتباع هذه الخطوات:

الولوج إلى موقع نور الإلكتروني بشكل مباشر.

قم بتسجيل الدخول عن طريق، ادخال اسم المستخدم وكلمة السر، ثم رمز التحقق المرئي بالحقول المخصصة لذلك.

اختر الفصل الدراسي الخاص بالطالب، والذي يريد معرفة شهادته ودرجاته به، ثم اضغط على أيقونة “بحث”.

سوف تنتقل إلى الصفحة التي تختص بمعلومات الطالب أو الطالبة.

انقر على “التقارير”، ثم اختر منها “تقارير الطلاب”.

اضغط على خيار “الإشعار بنتيجة الطالب”.

ستظهر أمامك النتيجة يمكنك الحصول على الشهادة وطباعتها، من خلال التحميل على سطح المكتب، ثم الضغط على” طباعة”.

وهنا ننتهي من الإجابة عن سؤال كيف اطلع شهادتي حيث قدمنا إليكم الإجابة من خلال منصة مدرستي، أو من خلال نظام نور، وكلا الطريقتين تتميز بالسهولة، فيمكنك الحصول على النتائج والشهادات الخاصة بابنك بطريقة إلكترونية بسيطة.