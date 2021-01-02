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عمر شويل - جدة يتطرق جميع الطلاب بجميع المراحل التعليمية إلى معرفة نتيجة الاختبارات بعد أن قاموا بأدائها، ولهذا يبحثون عن نتائج نظام نور برقم الهويه فقط وهذا لأنهم لا يتحملون الانتظار إلى وقت إعلان النتائج في المدرسة، فيلجون للمواقع الإلكترونية الخاصة بالمدرسة من أجل الوصول لنتيجة الاختبارات، ومعرفة أدائهم فيها، وتتضمن المواقع الإلكترونية التي يلجأ إليها جميع طلاب المملكة موقع نور، وهذا لأن نور من المنصات الممتازة متكاملة الخدمات، فلا يحتار الطالب أبدا، لأنه عندما يدخل عليها بخطوات بسيطة يصل إلى نتيجته.

نتائج نظام نور برقم الهويه فقط

يلجأ الطلاب أو المستخدم عموما إلى هذه الطريقة في الحصول على نتيجة الاختبارات عند ضياع أحد بيانات الدخول الأساسية، مثل كلمة السر، أو اسم المستخدم، ويتبادر إلى الذهن أنه لن يتمكن من معرفة نتيجته أبدا، ولكن هذا لا يحدث حيث يمكنه معرفة النتيجة باستخدام الطريقة التالية:

يدخل المستخدم أولاً على موقع نور الإلكتروني.

الإلكتروني. تظهر للمستخدم شاشة تحتوي على خانات مخصصة من أجل إدخال البيانات مثل خانة اسم المستخدم، وخانة كلمة المرور.

أسفل هذه الخانات توجد عبارة “نسيت كلمة المرور”، قم بالنقر عليها إذا نسيت كلمة المرور.

عند النقر على الجملة السابقة تفتح لك شاشة تحتوي على حقل مخصص لرقم الهوية، هذا بالإضافة لوجود حقل مخصص برمز التأكد، وملأ تلك البيانات، وانقر على “التالي”.

بعدما قمت بالنقر على التالي تجد صفحة يوجد بها “الاستعلام”هذا عبر معايير البحث.

يقوم المستخدم باختيار الإدارة التابع لها، ثم يقوم بتدوين اسم المدرسة، ومن بعده ينتقل إلى اختيار الصف الدراسي التابع له، ثم يقوم بإدخال القسم اتباع له لو وجد.

يمكنك البحث عن نتائج الامتحانات للفصلين الدراسيين، ولهذا يتعين عليك اختيار الفصل الدراسي الذي تريد معرفة نتائج الامتحانات له.

ثم اضغط على “بحث”.

كيفية الحصول على نتائج نظام نور برقم الهويه فقط؟

إذا رغبت في معرفة نتيجة اختباراتك من أجل أن تحسن أداءك في المرات اللاحقة، عليك أن تتبع خطواتنا التالية:

أبدأ أولاً بالذهاب إلى موقع نور الإلكتروني.

الإلكتروني. عليك أن تكتب العام الدراسي الحالي الهجري والميلادي.

ادخل رقم هويتك، أو رقمك الوطني.

تأتي إليك شاشة يكون المطلوب فيها رقمك التعريفي، قم بتدوينه.

انقر على “إظهار النتيجة”.

تفتح لك شاشة ثانية تحتوي على جدول به المواد الدراسية كلها بدرجاتك بكل مادة.

هكذا يكون مقالنا انتهى، حيث بحثنا فيه معكم عن نتائج نظام نور برقم الهويه فقط كما ذكرنا طريقة استخراج النتيجة في حالة فقد أيا من البيانات الأساسية، نتمنى أن تستحسن مقالنا ويعجبكم.