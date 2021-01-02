نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشعار درجات الفصل في نظام نور في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُمكن التعرف على اشعار درجات الفصل من خلال رقم الهوية عبر نظام نور الإلكتروني، حيث يمكن الاستعانة به من أجل الاطلاع على نتيجة الاختبارات في مختلف الصفوف الدراسية، فتبدأ المديريات التعليمية بالقيام بأعمالها الخاصة برصد درجات أعمال السنة لجميع المراحل الدراسية، ثم يعلن عنها عن طريق نظام نور، ولذلك سنعرض إليها كيفية الاطلاع على معلومات أو تفاصيل خاصة بالطالب من نظام نور.

نظام نور

يعمل نظام نور الإلكتروني على الربط بين جميع المتواجدين في منظومة التعليم من طلاب ومعلمين وأولياء أمور، فيوجد تنظيم بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية وبين هذا النظام، كما أنه يعمل على ربط جميع المؤسسات التعليمية والمديريات الموجودة بالسعودية، وهذا ما يجعل النظام الإلكتروني جيد ومميز يمكنه أن يلغي النظام التقليدي.

ونظام نور أحد أهم البرامج التي تتيح العديد من الخدمات المتنوعة بشكل إلكتروني، حيث أن إعلان نتيجة جميع الصفوف الدراسية المختلفة يكون من ضمن الخدمات التي تقدمها للمواطنين، بالإضافة إلى إمكانية تسجيل الدخول إلى مرحلة رياض أطفال، وغيرها من الخدمات الأخرى.

اشعار درجات الفصل برقم الهوية

توفر وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية رابط خاص للاستعلام عن نتائج الطلاب في مختلف الصفوف، ويمكن اشعار درجات الفصل عن طريق:

تسجيل دخول الطالب أو ولي الأمر عبر نظام نور الإلكتروني.

إدخال اسم المستخدم، وكلمة المرور، ثم رمز التحقق الظاهر أمامك، والضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.

في حال نسيان كلمة مرور ولي الأمر، يمكنه إدخال كلمة مرور الابن.

إدخال الرقم السري الخاص بك.

إذا لم يكون لديك حساب فعليك بإنشاء حساب جديد.

سينقلك النظام إلى صفحة أخرى، أدخل بها كافة المعلومات والبيانات بالخانات المحددة، ومنها اسم المستخدم، وسجل ولي الأمر، ثم اضغط على “التالي”.

عند استكمال جميع الإجراءات سيكون لديك حساب شخصي على نظام نور.

عند تسجيل الحساب ستذهب إلى صفحة أخرى جديدة، لإدخال رقم الهوية وسوف تصل منها على الخدمة التي تريدها، حيث تظهر الصفحة إليك جميع البيانات والمعلومات.

وهنا نكون قد وصلنا إلى ختام الحديث عن إشعار درجات الفصل فيمكن الاطلاع على البيانات والمعلومات الخاصة بنتائج الطالب، من خلال الدخول إلى نظام نور الإلكتروني بواسطة رقم الهوية، ونتمنى أن نكون أنجزنا إليكم جميع الخطوات بشكل سهل ومفيد.